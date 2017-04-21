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Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da seçim için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı

Fransa'da "IŞİD'in üstlendiği" Champs Elysees Bulvarı’ndaki saldırının ardından cumhurbaşkanlığı seçimleri için güvenlik güçleri seferber edildi. Seçim günü ülke çapında 57 bin güvenlik personeli görev yapacak.

21 Nisan 2017 18:08

Fransız hükümeti, 23 Nisan pazar günü gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçimleri için güvenlik önlemleri arttırıldı, seçimlerde 50 bin güvenlik görevlisi hazır hale getirildi.

Perşembe günü Paris'in ünlü Champs-Elysées Bulvarı’nda düzenlenen ve bir polis memurunun ölümüyle sonuçlanan terör saldırısının ardından, cumhurbaşkanlığı seçimine günler kala yeni saldırılar olabileceği gerekçesiyle, pazar günü alınacak güvenlik önlemleri artırıldı.

Başbakan Bernard Cazeneuve, Paris'teki saldırı sonrasında yaptığı açıklamada "Ülkemiz için büyük önem taşıyan bu demokratik ana hiçbir şey gölge düşüremez" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı pazar günü, ülke çapında toplamda 50 bin polis memurunun ve jandarmanın görev yapacağı belirtildi. Bu güvenlik personelinin aynı zamanda 'Sentinelle' adını taşıyan terörle mücadele misyonuna mensup 7 bin asker tarafından destekleneceği bildirildi.

Seçim merkezlerine ve adaylara özel koruma

Oylamanın gerçekleştirileceği 69 bin seçim merkezinin artırılan güvenlik önlemlerinin odak noktasında bulunduğunun altı çizildi. Polis sendikası SCPN/UNSA'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, seçim merkezlerinin muhtemel terör saldırganları için "aşırı derecede sembolik hedefler" olabileceği vurgulandı.

İçişleri Bakanı Matthias Fekl'ın aktardığına göre, silahlı güvenlik güçleri seçim merkezlerinin yakınlarında gerçekleşecek acil bir durumda tutuklama yapma yetkisine sahip olacak.

Aynı şekilde cumhurbaşkanı adayları ve adayların seçim kampanyası merkezleri de, seçim kampanya süresi cuma günü resmen sona erene kadar özel koruma altında olacak.

Sınıra yaklaşıldı

Polis sendikası Unité SGP-FO'nun yöneticisi Yves Lefebvre, Champs-Elysées'de düzenlenen saldırının ardından güvenlik güçlerinin içinde bulunduğu ruh halinin son derece olumsuz olduğunu ifade etti. France Info televizyonuna konuşan Lefebvre, "Daha fazla dayanamıyoruz, artık sona yaklaştık" dedi. 2015'ten bu yana Fransa'da sık bir biçimde gerçekleşen terör olaylarıyla ilgili polis ve ordunun "sınıra yaklaşmış olduğunun" ve güvenlik güçlerinin sahip olduğu iş gücü ve ekipmanın yetersiz olduğunun altı çiziliyor.

Fransa tarihinde bir cumhurbaşkanlığı seçimi ilk kez olağanüstü hal koşulları altında gerçekleşecek. 13 Kasım 2015 tarihinde olağanüstü hal ilan edilmesiyle birlikte güvenlik makamlarına tanınan özel yetkiler, şu anki koşullar altında Temmuz ayı ortasına kadar geçerli olacak. Bu çerçevede ilk turu 23 Nisan'da, muhtemel ikinci turu da 7 Mayıs'ta gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçimi oylamasının her iki turu da olağanüstü hal koşulları altında yapılacak.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/BÜ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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