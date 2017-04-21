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Dünya
BBC Türkçe

Fransa'da seçim günü 50 bin polis görev yapacak

Fransa'da IŞİD'in üstlendiği saldırıda bir polis memurunu öldürülmesinin ardından seçimler için tüm güvenlik güçleri seferber edildi

21 Nisan 2017 16:13

Fransa, bu pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için özel harekat birimleri de dahil tüm güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve perşembe günü IŞİD'in üstlendiği ve bir kişinin bir polisi öldürdüğü saldırı sonrasında düzenlediği acil güvenlik toplantısının ardından cumhurbaşkanlığı seçimleri için 50 bin polis gücünün bütünüyle seferber edileceğini açıkladı. Cazeneuve bu sayıya özel harekat birimleri de dahil olduğunu söyledi.

Cazeneuve "Hükümet bütünüyle seferber oldu. Ülkemizin demokratik sürecine engel olacak hiçbir şeye izin verilmemeli. Bize düşen korku, gözdağı ve manipülasyona teslim olmayarak düşmanın elini güçlendimemek" dedi. Öte yandan Belçika güvenlik güçleri Fransa'yı yeni bir saldırgan konusunda uyardı. Fransız yetkililer saldırganın perşembe günü gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgisi bulunup bulunmadığının henüz açık olmadığını belirtti.

Aşırı sağcı Ulusal Cephe partisi Marine Le Pen saldırıyla ilgili "Köktenci İslam bize savaş açıyor ve riskleri sınırlamak için önlemler alınmıyor " dedi.

Merkezden bağımsız aday Emmanuel Macron da Le Pen'e yanıtında "Sıfır risk diye bir şey yoktur. Bunun aksini söyleyen hem sorumsuz hem de yalancıdır" diye konuştu.

Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 3 gün önce gelen saldırıyı IŞİD üstlendi. Silahlı saldırıdan sorumlu olduğu düşünülen şüpheli, olay yerinden kaçarken öldürüldü.

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