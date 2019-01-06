Fransa'da Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda

Fransa’da Sarı Yeleklilerin akaryakıt zammını protesto amacıyla 17 Kasım'da başlayan gösterileri sekizinci haftasına girdi. Paris kent merkezinde barışçıl bir biçimde başlayan gösterilerde saatler ilerledikçe polisle çatışmalar yaşandı. Kent yönetiminin bulunduğu Hôtel de Ville yakınlarında göstericiler polise taş ve şişe atarken kurulan barikatlar ateşe verildi. Seine Nehri üzerindeki bir restoranın da ateşe verildiği, üzerine bisiklet atılan bir polisin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Polis göstericilerin Seine köprüsü üzerinden parlamento binasına ulaşmasını engellemek amacıyla göz yaşartıcı gaz kullandı. Meclis binası ve Orsay Müzesi yakınında da polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Geçen yıl yoğun çatışmalara sahne olan Champs-Élysées'de ise birkaç yüz kişinin toplandığı ifade ediliyor. Paris'teki gösterilerde polisin açıklamasına göre 34 kişi gözaltına alındı. FranceInfo'nun haberine göre Fransa’nın Bordeaux, Grenoble, Lyon, Nantes, Rouen ve Toulouse kentlerinde de Sarı Yelekliler gösteriler düzenledi.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner birçok kentte şiddet olaylarının yaşandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter hesabından "Cumhuriyet bir kez daha aşırı şiddet tarafından saldırıya uğradı" ifadelerini kullanarak tekrar diyaloga dönme çağrısı yaptı. Göstericilere sükunet çağrısında bulunan İçişleri Bakanı Castaner de herkesin "yasalara uymak" gibi bir "sorumluluğu" olduğunu belirtti.

17 Kasım'da akaryakıt zammını protesto amacıyla başlayan, zamanla Fransız hükümetinin politikalarının eleştirildiği geniş katılımlı eylemlere dönüşen gösterilerde, işçi, emekli ve öğrenci hakları gibi konularda talepler duyurulmaya çalışılıyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gösterileri dindirmek için ilk adım olarak akaryakıt zammını askıya almış, sonra da iptal etmişti. Cumhurbaşkanı ayrıca asgari ücrete 100 euro zam yapılmasını içeren bir paket açıklamıştı. Gösteriler sonucu Fransa'da şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybetti.

AFP, dpa, Reuters / EC, BW

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