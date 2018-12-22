Fransa'da "Sarı Yelekler"in 6. hafta sonu

Noel tatiline üç gün kala, “Sarı Yelekler" 6. haftasonu eylemini yapıyor. Fransa'da Versailles şehrinde toplanan kalabalık, Versailles Sarayı’na doğru yürüyor. İzinli yapılan eylem için turistik bir bölge olan Versailles Sarayı çevresi turistlere kapatıldı. Yetkililer buradaki gösterilerde bin 400 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Aynı zamanda Paris’te yüzlerce gösterici, Montmartre bölgesinde bulunan Sacré-Cœur Katedrali çevresinde toplandı. Kalabalık, “Macron istifa” sloganları atıyor.

Eylemci sayısı azalıyor

17 Kasım’da başlayan harekete katılımcı sayısının azaldığı ifade edildi. 24 Kasım eylemlerinde 166 bin olan eylemci sayısı 8 Kasım’da 136 bine, 15 Aralık’taysa 66 bine düştü. İçişleri Bakanı’nın yaptığı açıklamaya göre perşembe günü yapılan eylemlerde 3 bin 680 kişi vardı.

Ne olmuştu?

Fransa’da katılımcılarının otomobillerde bulundurulması zorunlu olan, fosforlu sarı yelek giymesi nedeniyle "sarı yelek" (gilet jaunes) olarak adlandırılan eylemler 5 haftadır devam ediyor. Hükümet, eylemlerin ardından ocak ayında yürürlüğe girmesi planlanan benzin ve mazottan alınan vergilerdeki artışla ilgili geri adım atmıştı.

Ancak eylemlerin odağı akaryakıt zamlarından yaşam standartlarındaki genel düşüşe odaklanmış ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile hükümetinin istifasına yönelik talepler dile getirilmeye başlanmıştı.

Eylemlerde, ülke genelinde 4 bine yakın kişi gözaltına alınmış, binden fazla kişi de yaralanmıştı.