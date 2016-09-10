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BBC Türkçe

"Fransa'da saldırı hazırlığında yakalanan 3 kadını IŞİD yönlendirdi"

Paris Savcısı François Molins, Perşembe günü gerçekleştirilen operasyonda yakalanan ve bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 kadının IŞİD tarafından yönlendirildiğini söyledi

10 Eylül 2016 00:13

Pazar günü Notre Dame Katedrali'nin yakınlarında içinde bomba bulunan arabayla ilişkili olan 3 kadın, Perşembe günü geç saatlerde gerçekleştirilen operasyonda yakalandı. Paris Savcısı François Molins kadınların IŞİD tarafından yönlendirildiğini söyledi.

Kadının şimdiki nişanlısı da Perşembe günü tutuklandı. Yakalanan kadınların başka şiddetli eylemler hazırlığında oldukları açıklandı.

19 yaşındaki kadının IŞİD'e bağlılık yemini mektubu bulundu.

Savcı Molins IŞİD'in "kadınları militanlaştırmaya çalıştığını" söyledi.

Fransa Başkanı François Hollande "Bir saldırıyı önledik, bir grubu dağıttık ancak başka gruplar da var ve geç olmadan onları durdurmalıyız ve bunun için çalışıyoruz" dedi.

Savcı, IŞİD'in saldırıları kadınlar üzerinden gerçekleştirmeye çalıştığını belirtti.

"Başlangıçta kadınların yalnızca ailevi ve ev işi görevlerini gerçekleştirdiğini görüyorduk, şimdi bunun değiştiğine şahit oluyoruz" dedi.

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