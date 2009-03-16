Fransa'da restoran KDV'leri iniyor

Fransa, restoranlardaki Katma Değer Vergisini (KDV) düşürmek için hazırlanıyor.



Fransa, AB Komisyonu'nun verdiği onaydan sonra KDV oranını yüzde 19,6'dan yüzde 5,5'e düşürecek.



Hükümet, restoranların fiyatlarını artırmamaları ve daha fazla iş gücü yaratmaları koşuluyla, KDV'nin indirilmesini planlıyor.



Muhalefetteki Sosyalist Parti, giderek artan bütçe açığını gerekçe göstererek, küresel krize karşı alınacak önlemler çerçevesinde, restoranlardaki KDV oranın düşürülmesinin öncelikli bir konu olmadığı görüşünde ısrar ediyor.

