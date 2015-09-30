Fransa'da resmi binada 'Nazi bayrağı alarmı'

Fransa'nın Nice kentinde film çekimi için bir hükümet binasına Nazi bayrağı asılması, çekimden haberi olmayan kent sakinlerinde büyük tepkiye neden oldu.Bayrağın binaya asılması ardından bayrağı görenlerin tepki göstermeye başladığı bildirildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Nice'de çekim yapmak için izin alan ekip, Nazi - SS liderlerinden Alois Brunner'in Yahudilerin ölüm kamplarına gönderilmesini koordine etmek için kullandığı Excelsior otelini canlandırmak istedi. Yerel Nice Matin gazetesi, test uygulaması kapsamında binaya üzerinde gamalı haç simgesi bulunan bayrağın asılmasının bu bayrağı görenleri şoke ettiğini bildirdi.

Ziyaret için Nice'te bulunan, olay sırasında bina önünden geçen, Andrew Gentry, Nice Matin gazetesine insanların bayrağı görünce bağırdıklarını söyledi ve o anlar sırasında çektiği fotoğrafları da gazeteye gönderdi. BBC'ye konuşan Gentry, "iki adamın bir anda binanın çatısından Nazi bayrağını indirmesiyle yoldan geçenlerin bağırmaya başladığını" söyledi. Gentry, "Etrafta, neler olduğunu açıklamak için hiçbir şey yoktu. Manzara gerçekten gerçeküstüydü" dedi. Gentry, "yerel sakinlerin bayrağa tepki gösterirken bazı turistlerinse selfie çektirdiğini" söyledi.

Kaymakamlıktan açıklama

Olay ardından kaymakamlık tarafından bir açıklama yayımlandı. Açıklamada, kaymakamlığın insanların bu çekimden haberdar olması için büyük çaba gösterdiği ve bu kapsamda kentteki Yahudi toplumuyla da temas kurduğu belirtildi.

İtalyan işgali altındaki Fransız Rivierası Avrupa'daki Yahudiler açısından göç edilecek son alanlardan biriydi. İtalya ile Almanya arasında 1943'te imzalanan anlaşma ardından Naziler bu bölgeyi işgal etti, SS subayı Alois Brunner kentteki Yahudileri toplayıp kamplara göndermişti. Avusturyalı Brunner 2. Dünya Savaşı sırasında 128,000 Yahudiyi kamplara göndermekle suçlanıyor.