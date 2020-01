Fransa'da Rennes tribünlerinde 'Breaking Bad' mesajı: Tehlikeden korkmayın, tehlike sizsiniz

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'nin taraftarları, bir dönem tüm dünyada oldukça beğeniyle izlenen Amerikan dizisi 'Breaking Bad'in ünlü repliklerinden biri olan "I'm not in danger, I am the danger!" (Tehlikede değilim, tehlikenin kendisiyim) sözüne atıfta bulunarak "Tehlikeden korkmayın, tehlike sizsiniz" yazılı pankartı tribünlerine taşıdı.

11 Ağustos'ta Olympique Lyon'u ağırlayan ve 2-1 mağlup olan Rennes'nin taraftarları, lige yapılan kötü başlangıcın ardından "Dosta güven, düşmana korku" vermek için yaratıcı bir çözüm bulmuş gibi görünüyor.

Rennes, Fransa Ligue 1'de geçen sezonu 50 puanla 9'uncu sırada bitirmişti.