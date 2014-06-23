Fransa'da oynanan futbol maçı 475-473 bitti

Fransa'nın Kerbach bölgesinde yapılan dünyanın en uzun süren maçı 475-473 bitti.

AA'da yer alan haber şöyle:

Fransa'da bir hastalığa dikkati çekmek için amatör futbolcular 73 saat aralıksız maç yaptı ve rekora imza attı. Maçı düzenleyen yardım kuruluşu "Friends Association"ın Başkanı Vincent Stelletta, Crigler-Najjar hastalığına duyarlılığı artırmak için sabah akşam ara vermeden maç yapan oyuncuların 2 saat oynadıktan sonra yerini başka oyuncuya bırakarak 2 saat dinlendiğini ve oyuna devam ettiğini belirtti.

Stelletta, "Bir an başaramayacağımızı düşündük. İki oyuncu maçı bırakmak zorunda kaldı ve kısa süre de olsa hastaneye kaldırıldı. Ancak Kerbach'daki binlerce taraftarın coşkusu aşırı yorgunluğa rağmen diğer futbolcuları ayakta tuttu" dedi.

Dostlarından birinin kızı olan 3 yaşındaki Elena'nın Crigler-Najjar hastalığına yakalandığını, bu hastalığa dikkati çekmek ve yardım toplamak için böyle bir rekora imza attıklarını belirten Stelletta, maç sırasında ne kadar para toplandığının ise henüz bilinmediğini söyledi.

Guinness Rekorlar Kitabı'na gireceklerinden emin olduklarını ifade eden Stelletta, yeterince tanığın bulunduğunu ve kural ihlali yapmadıklarını vurguladı.

Bugüne dek en uzun maç İngiltere'de oynanmış ve 72 saat sürmüştü.

Crigler-Najjar hastalığı 1 milyonda 1 doğumda rastlanan genetik bir hastalık. Karaciğerdeki bir enzim yetersizliğinden kaynaklanan hastalığa yakalananlar özel mavi ışıkla (fototerapi) tedavi ediliyor.