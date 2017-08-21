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Dünya

Fransa'da otomobil, otobüs durağına daldı: 1 ölü, 1 yaralı

Aracın şoförü gözaltına alındı

21 Ağustos 2017 15:15

Fransa'nın Marsilya kentinde bir araç otobüs durağındaki yolculara çarptı.

Eski liman bölgesinde meydana gelen olayda en az 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

1 saat arayla iki otobüs durağına çarptı

Polis olayın yaşandığı eski liman bölgesini boşalttı. Kalabalığın arasına giren aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.

Araç sürücüsünün önce yerel saatle 08.15'te bir otobüs durağına aracıyla daldığı ardından yaklaşık 1 saat sonra birkaç km ötedeki bir başka durakta bekleyen insanların üzerine aracını sürdüğü belirtildi.

Marsilya Savcısı olaylarla ilgili olarak "Terör eylemi gibi görünmüyor" dedi.

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