Fransa’da ölümcül deney inceleniyor



Fransız sağlık birimlerinin bir kişinin beyin ölümüne, üç katılımcının da kalıcı beyin hasarı tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden olan ilaç deneyinde bir prosedür hatası olup olmadığını araştırmaya başladığı bildirildi.

Fransız BFM-TV'nin haberine göre Fransız Sağlık Denetleme ve Değerlendirme Dairesi IGAS'tan yetkililer söz konusu deneyi gerçekleştiren Biotrial şirketinin Rennes'deki laboratuvarında incelemelerde bulundu.

Biotrial, Bial isimli bir Portekiz firması tarafından ağrı kesici ve duygudurumu bozukluklarını tedavi etmek üzere geliştirilen ilacın deneyinin birinci aşamasını yönetiyordu.

Deneye katılan 90 kişiye daha önce bir doz ilaç, geri kalan deneklere ise placebo verilmişti. Daha sonra 6 kişiye çoklu doz uygulanmıştı.

Fransız Sağlık Bakanı Marisol Touarine bu altı deneğin deneye başlanmasından üç gün sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını ve içlerinden birinin beyin ölümünün gerçekleştiğini açıklamıştı.

Paris Savcılığının da olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirilmişti.