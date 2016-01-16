T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Fransa’da ölümcül deney inceleniyor

Fransız sağlık birimleri bir kişinin beyin ölümüne neden olan ilaç deneyini inceliyor.

16 Ocak 2016 19:36


Fransız sağlık birimlerinin bir kişinin beyin ölümüne, üç katılımcının da kalıcı beyin hasarı tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden olan ilaç deneyinde bir prosedür hatası olup olmadığını araştırmaya başladığı bildirildi.

Fransız BFM-TV'nin haberine göre Fransız Sağlık Denetleme ve Değerlendirme Dairesi IGAS'tan yetkililer söz konusu deneyi gerçekleştiren Biotrial şirketinin Rennes'deki laboratuvarında incelemelerde bulundu.

Biotrial, Bial isimli bir Portekiz firması tarafından ağrı kesici ve duygudurumu bozukluklarını tedavi etmek üzere geliştirilen ilacın deneyinin birinci aşamasını yönetiyordu.

Deneye katılan 90 kişiye daha önce bir doz ilaç, geri kalan deneklere ise placebo verilmişti. Daha sonra 6 kişiye çoklu doz uygulanmıştı.

Fransız Sağlık Bakanı Marisol Touarine bu altı deneğin deneye başlanmasından üç gün sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını ve içlerinden birinin beyin ölümünün gerçekleştiğini açıklamıştı.

Paris Savcılığının da olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FransızBFM-TVFransız Sağlık DenetlemeDeğerlendirme Dairesi IGASBiotrialRennesBialPortekizDeneyeSağlık Bakanı Marisol TouarineSavcılığınınWelle Türkçe DW/dpa/SÖ/BW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24