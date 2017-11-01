Fransa'da OHAL iki yıl sonra sona erdi

Fransa'da temmuz ayında parlamentoda altıncı kez uzatılan Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması 1 Kasım'da sona erdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter hesabından "Bir söz tutuldu: Vatandaşlarımızın güvenliğini pekiştirirken olağanüstü hali 1 Kasım'da sona erdiriyoruz" diye yazdı.

Fransa'da OHAL uygulaması yerine Cumhurbaşkanı Macron tarafından pazartesi günü imzalanan yeni güvenlik yasası yürürlüğe girdi. Yasanın imzalanması sonrası bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Gerard Collomb "Terör tehdidi büyük olmayı sürdürüyor" dedi.

Yeni güvenlik yasasına radikal soldan aşırı sağcı Ulusal Cephe'ye kadar çeşitli siyasi kesimlerden eleştiri var. Yasa OHAL uygulamalarını olağan yasanın bir parçası haline getirdiği gerekçesiyle eleştiriliyor. Yasaya mevcut düzenlemelerin 2020 tarihinde otomatik olarak yürürlükten kalkacağı ibaresi eklendi.

Yeni yasanın getirdiği değişiklikler şunlar:

HAREKET KISITLAMASI - Yeni yasa, terör örgütleriyle irtibatlı kişilerin ikamet ettikleri kasaba ya da kent dışına çıkmasını engelliyor ve bu kişilere günlük adli kontrol şartı getiriyor. Söz konusu kişilerin belli bazı bölgelere girişi de yasaklanıyor. OHAL uygulamaları aynı kategorideki kişilere kısmi ev hapsi öngörüyordu. OHAL hükümleri sadece terör şüphelilerine değil aynı zamanda radikal solculara da onları eylemlerden uzak tutmak için uygulanabiliyordu.

EV ARAMASI – OHAL uygulamasında olduğu gibi soruşturma makamları yeni yasa uyarınca ev araması yapabiliyor. Ancak OHAL'den farklı olarak aramalarda sadece terör eylemlerine engel olma amacı gözetiliyor ve hâkim kararı şartı bulunuyor.

İBADET YERLERİNİN KAPATILMASI - Yeni yasa, yetkili makamlara aşırılık yanlısı fikirlerin propagandasının yapıldığı ibadet yerlerini kapatma yetkisi tanınıyor. Nefret ya da ayrımcılık, şiddet ya da terör eylemlerine destek ibadet yerlerinin kapatılması için gerekçe olabilecek.

LİMAN VE HAVALİMANLARINDA KİMLİK KONTROLÜ - Yeni yasa liman ve havalimanlarının 10 kilometrelik çapı içerisinde kimlik kontrollerine imkan tanıyor. Hükümet uygulamanın 20 kilometre içerisinde yapmasını önermişti. Fransız Le Monde gazetesi önerinin kabul edilmesi halinde, uygulamanın 39 büyük kentten 36'sını etkileyeceğini ve Fransa nüfusunun yüzde 67'sini kapsamı içine alacağını yazmıştı. Diğer hükümlerden farklı olarak bu madde, 2020 yılından sonra da yürülükte olmaya devam edecek.

ETKİNLİKLERDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ - Yeni yasa tıpkı OHAL'de olduğu gibi terör saldırısına hedef olabilecek büyük etkinliklerde güvenlik güçlerine çanta ve üst araması yapma yetkisini sürdürüyor.

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DPA / EC, ÖA