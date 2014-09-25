Fransa'da öfke büyük



New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarından dönen Cumhurbaşkanı François Hollande bundan sonra atılacak adımlarla ilgili yetkililerle görüşürken Fransa Müslümanları da IŞİD’i protestoya hazırlanıyor.

Fransız turistin infazının ardından ilk resmi tepki dün akşam New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Hollande’dan geldi. Gourdel'in “Fransız olduğu ve ülkesi özgürlük adına mücadele verdiği için adice ve acımasızca öldürüldüğünü” söyleyen Hollande, sorumluların “cezalandırılacağı” sözü verdi.

Terörle mücadeledeki kararlılığının tam olduğunu söyleyen Hollande, Gourdel'in infaz edilmesinin, “kararlılığını daha da pekiştirdiğini” ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı, infaza rağmen Fransa’nın Irak’ta IŞİD mevzilerine karşı operasyonlarının devam edeceğini de belirtti. Fransa'nın teröre asla boyun eğmeyeceğini dile getirip, Fransızları, görüş ve inançları ne olursa olsun “birlik olmaya” çağırdı.

Hollande bugün Savunma Konseyi’ni toplayıp durum değerlendirmesi yapılacağını da duyurdu. Toplantıda Fransa’nın IŞİD’e karşı askeri operasyonları, yurtdışındaki Fransızların güvenliği ve Fransa içindeki güvenlik önlemlerinin ele alınacağı bildirildi. Fransa, başta Ortdadoğu ve Afrika’nın orta ve kuzey bölgelerinde yaşayan veya bu bölgelere gidecek vatandaşlarına “olağanüstü dikkatli olmaları” ve bu ülkelerdeki varlıklarını Fransız konsolosluklarına veya Fransız Dışişleri Bakanlığına bildirmeleri çağrısında bulunuyor.

'Fransa teröre ödün vermeyecek'

Benzer bir açıklama Başbakan Manuel Valls’den geldi. Hervé Gourdel’in “haince” öldürüldüğünü söyleyen Valls, “Fransa teröre ödün vermeyecek. Tüm Fransa, bizi biz yapan değerlerimiz etrafında bütünleşmiştir” şeklinde konuştu. İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, Fransız medyasına yaptığı açıklamada, Gourdel’in infazını “barbarlık” olarak tanımladı ve “katillerin bulunması ve cezalandırılması gerektiğini” söyledi.

Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian ise yaptığı açıklamada, Cezayir’deki infaz sonrasında Fransa’nın IŞİD’i Suriye topraklarında da vurmasının bir seçenek olarak bundan böyle gündemde olduğunu söyledi. Fransa bugüne kadar IŞİD’i sadece Irak topraklarında vuracağını söylemekteydi. Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Twitter aracılığıyla “Fransa’nın Suriye’de iki düşmanı var: Esad ve DAİŞ” mesajı gönderdi. Fransa'da ana muhalefetteki Halk Hareketi Birliği (UMP) partisinin yöneticileri de Fransız hava kuvvetlerinin IŞİD’i Suriye’de de vurması gerektiği yönünde görüş belirtmeye başladı.

Öte yandan Fransa’da yaşayan Müslümanlar da IŞİD’e karşı seslerini yükseltmeye başladı. Ülkedeki en önemli İslami kuruluş olan Fransa İslam Konseyi (CFCM), Hervé Gourdel’in katledilmesini “barbarlık” olarak niteleyip, Müslümanları 26 Eylül Cuma günü öğle namazının ardından Gourdel’in anısına Paris Büyük Camii önünde toplanmaya çağırdı. Bordeaux Camii imamı Tarek Oubrou da yaptığı açıklamada, “Müslümanları bu barbarlığa karşı tepki göstermeye çağırıyorum” şeklinde konuştu.