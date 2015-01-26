T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa’da 'Nutella' ismi yasaklandı

Son dönemlerde yeni doğan bebeklere verilen Nutella ismi, bir yiyecek markası olduğu gerekçesiyle yasaklandı

26 Ocak 2015 15:42

Fransa'da yerel mahkeme ailelerin çocuklarına "Nutella" ismi vermesini yasakladı. Kararı alan Valenciennes kent mahkemesi, "Nutella ismini bir yiyecek markası olduğu gerekçesiyle yasakladığını" açıkladı.

 

Ailelerden yeni isim istendi

 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Fransa'nın kuzeyinde bulunan Valenciennes kent mahkemesinde son dönemlerde oldukça ilginç görülebilecek bir karar verildi. Yiyeceklerin isimlerinin bebeklere verilmesini iyi bir fikir olmadığına hükmeden mahkeme, Eylül ayında dünyaya gelen bebeklerine Nutella ismini veren aileden bebeklerine yeni bir isim vermelerini istedi.

Mahkemenin verdiği kararda, "Çocuklara verilen Nutella ismi bir markanın ismidir. Aksi halde çocukla dalga geçmek için isim takılabilir ya da küçümseyici düşüncelerle karşılaşabilir" denildi.

Hâkimin ailesinden bebeklerinin ismini değiştirmelerini istediği bebeğe Ella isminin verildiği bildirildi.

ETİKETLER

fransabebeklerenutellaisimyasaklandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24