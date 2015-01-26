Fransa’da 'Nutella' ismi yasaklandı

Fransa'da yerel mahkeme ailelerin çocuklarına "Nutella" ismi vermesini yasakladı. Kararı alan Valenciennes kent mahkemesi, "Nutella ismini bir yiyecek markası olduğu gerekçesiyle yasakladığını" açıkladı.

Ailelerden yeni isim istendi

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Fransa'nın kuzeyinde bulunan Valenciennes kent mahkemesinde son dönemlerde oldukça ilginç görülebilecek bir karar verildi. Yiyeceklerin isimlerinin bebeklere verilmesini iyi bir fikir olmadığına hükmeden mahkeme, Eylül ayında dünyaya gelen bebeklerine Nutella ismini veren aileden bebeklerine yeni bir isim vermelerini istedi.

Mahkemenin verdiği kararda, "Çocuklara verilen Nutella ismi bir markanın ismidir. Aksi halde çocukla dalga geçmek için isim takılabilir ya da küçümseyici düşüncelerle karşılaşabilir" denildi.

Hâkimin ailesinden bebeklerinin ismini değiştirmelerini istediği bebeğe Ella isminin verildiği bildirildi.