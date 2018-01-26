Fransa'da Nutella indirimi izdihama yol açtı

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Ocak (DHA) - Fransa süpermarketlerindeki Nutella indirimi ülke genelinde izdihama yol açtı.

Fransa merkezli Intermarché süpermarket zincirinin uyguladığı yüzde 70\'lik indirimle Nutella\'nın fiyatı 4.50 eurodan 1.50 euroya düştü. Ülke genelindeki marketlerde indirimli Nutella almaya çalışan vatandaşlar arasında izdiham oluşurken, insanların birbirleriyle kavga etmeye başlaması üzerine polis çağırıldı. Fransa\'nın merkezindeki bir Intermarché market çalışanı, Le Progrès bölgesel gazetesine \"Müşterilerin arasına girmeye çalıştık fakat bizi itip uzaklaştırdılar\" dedi.

Ülke genelindeki süpermarket zincirinde Nutella stokları 15 dakika içinde tükenirken, Nutella yetkilileri böylesine bir şiddet yaşandığı için üzgün olduklarını ve uygulanan indirime Intermachè\'nin tek taraflı bir şekilde karar verdiğini söyledi.

Görüntü dökümü:

Sosyal medyada paylaşılan izdiham görüntüleri.