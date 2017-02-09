Fransa'da nükleer santralde patlama

Fransa'nın kuzeyinde Flamanville Nükleer Santrali'nde patlama meydana geldi. Yerel medya, 5 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

Fransız yetkililer patlamanın nükleer alan dışında gerçekleştiğini ve herhangi bir sızıntı olmadığını açıkladı.

Yerel yetkili Olivier Marmion Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada "Önemli teknik bir olay ancak nükleer bir kaza değil" dedi.

Nükleer santral, Manş Denizi kıyısında Cherbourg kentine 25 kilometre mesafede bulunuyor.

Flamanville Nükleer Santrali'ndeki iki reaktörün her biri 1300 MW kapasitesinde.

1980'li yıllarda inşa edilen nükleer santralin yerleşkesinde yeni bir rektörün inşa edildiği ancak patlamanın bu alanda gerçekleşmediği de bildirildi.