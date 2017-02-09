Fransa’da nükleer santralde patlama

Fransa'nın Manche ilindeki Flamanville Nükleer Santrali'nde bir patlama meydana geldi. Fransız makamları olayda 5 kişinin dumandan zehirlendiğini ancak durumlarının ağır olmadığını açıkladı. Patlamanın nükleer reaktör çekirdeğinde meydana gelmediği dolayısıyla da radyasyon tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Patlama sonrası reaktörün devre dışı bırakıldı. Fransız Ouest-France gazetesi bölgeye itfaiyenin gönderildiğini yazdı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir yetkili "teknik bir kazanın” söz konusu olduğunu ancak "nükleer bir kaza” yaşanmadığını söyledi.

Fransa'nın kuzey batı kıyısında Flamanville'de iki reaktör bulunuyor, bir üçüncüsü de inşa ediliyor.

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AFP, DPA / EC, BÖ