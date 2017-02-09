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Fransa'da nükleer santralde patlama

Fransa'nın kuzeyinde Flamanville nükleer santralinde patlama olduğu ve yaralıların bulunduğu bildirildi

09 Şubat 2017 17:43

Fransa'nın kuzeyinde Flamanville nükleer santralinde patlama olduğu ve yaralıların bulunduğu bildirildi.

Fransız yetkililer patlamanın nükleer alan dışında gerçekleştiğini ve herhangi bir sızıntı olmadığını açıkladı.

Yerel yetkili Olivier Marmion AFP ajansına yaptığı açıklamada "Önemli teknik bir olay ancak nükleer bir kaza değil" dedi.

Nükleer santral Manş Denizi kıyısında Cherbourg kentine 25 kilometre mesafede bulunuyor.

Yerel medya, patlama sonucu 5 kişinin hafif olarak yaralandığını yazdı.

Flamanville nükleer santralinde iki reaktörün her biri 1.300 MW kapasitesinde.

1980'li yıllarda inşa edilen nükleer santralin yerleşkesinde yeni bir rektörün inşa edildiği ancak patlamanın bu alanda gerçekleşmediği de bildirildi.

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