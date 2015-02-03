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Dünya

Fransa'da nöbet tutan askerlere bıçaklı saldırı

Fransa'nın Nice şehrinde Yahudi derneklerinin bulunduğu binada nöbet tutan askerlere saldırıda bulunuldu

03 Şubat 2015 20:16

Fransa'nın güneyinde yer alan Nice şehrinde, Yahudi derneklerinin de bulunduğu bina önünde nöbet tutan askerlere yönelik bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Fransız medyasında yer alan haberlerde, saldırganın soy isminin 9 Ocak'ta Yahudi marketine yönelik saldırıyı gerçekleştiren Amedy Coulibaly ile aynı olduğunu iddia edildi.

Fransız medyasında yer alan haberde saldırıya uğrayan askerlerden biri yüzünden diğeri ise kolundan hafifçe yaralandı. Yaralanan askerlerin tedavilerinin olay yerinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırganın olay yerinden geçen tramvay güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile yakalandığı aktarıldı.

Saldırganın üzerinde iki bıçak bulunduğu, bunlardan sadece birini saldırıda kullandığı kaydedildi.

 

Saldırganın ismi Musa Coulibaly iddiası

 

AP'nin haberinde saldırganın soy isminin 9 Ocak'ta Yahudi marketine yönelik saldırıyı gerçekleştiren Amedy Coulibaly ile aynı olduğunu iddia etti.

Nice valisinin açıklamasına göre saldırganın kimlik kartında ismi Musa Coulibaly olarak geçiyor.  

Saldırıya uğrayan askerlerin güvenlik önlemleri aldığı binada, Nice İsrail Konseyi, Şalom Radyosu ve bir Yahudi derneğinin bulunduğu belirtildi.

Geçtiğimiz ay Paris'te gerçekleştirilen terör saldırıları sonrası Fransa'da bulunan Yahudi kuruluşlarının güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılmıştı.

 

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