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Bilim / Teknoloji

Fransa’da nefret söylemleri gerekçesiyle Facebook, Twitter ve YouTube’a yasal işlem

Fransız yasaları, ırkçı, homofobik ve Yahudi aleyhtarı paylaşımların internet sitesinden kaldırılmasını hükmediyor

16 Mayıs 2016 22:30

Fransa'da üç sivil toplum kuruluşu, nefret söylemlerini içeriklerinden kaldırmadıkları gerekçesiyle Facebook, Twitter ve YouTube hakkında yasal işlem başlatmaya hazırlanıyor.

Fransız Yahudi Öğrenci Birliği (UEJF), ırkçılık karşıtı SOS Racisme ve homofobi karşıtı SOS Homophobie, 31 Mart ve 10 Mayıs tarihleri arasında 586 saldırgan paylaşım tespit ettiklerini söyledi ve yalnızca çok küçük bir oranının kaldırıldığını öne sürdü.

Fransız yasaları, ırkçı, homofobik ve Yahudi aleyhtarı paylaşımların internet sitesinden kaldırılmasını hükmediyor.

UEJF Başkanı Sacha Reingewirtz, "YouTube, Twitter ve Facebook'un kazançları ve çok düşük vergi ödedikleri göz önünde bulundurulduğunda, nefretle mücadeleye yatırım yapmayı reddetmeleri kabul edilemez" dedi.

BBC, üç sosyal medya şirketiyle de iletişime geçti.

YouTube yayın ilkelerinde, 'ırk, etnik köken, din, engellilik, cinsiyet, yaş, milliyet, ileri yaş durumu veya cinsel eğilim/cinsel kimliğe karşı şiddete teşvik eden veya şiddete göz yuman içerik veya bu özellikler temelinde öncelikleri nefreti körüklemek olanların' desteklenmediği belirtiliyor.

Facebook'ta da benzer bir yönetmelik var ancak şirket ek olarak, "tehdit veya saldırı görülmeyecek şekilde açık mizah ve hiciv girişimlerine onay verdiklerini" ifade ediyor.

Twitter'ın kurallarında da şöyle deniyor: "Biz ifade özgürlüğüne ve gerçeğin gücünün konuşmasına inanıyoruz. Fakat eğer insanlar konuşmaktan korktukları için sesleri kısılıyorsa bu, temelinde yatan felsefe için çok anlam ifade etmez. Bu nedenle, sınırı aşıp tacize dönüşen bu tip davranışları hoş görülmez."

 

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