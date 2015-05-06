Fransa'da Müslüman çocuklara fişleme

Fransa'nın güneyindeki Beziers şehrinin aşırı sağ partili belediye başkanı Robert Menard, katıldığı programda şehrinde anaokulu ve ilkokula giden Müslüman çocukları fişlediğini itiraf etti. Hakkında soruşturma açılan belediye başkanı, "Bunu yasal olarak hakkımızın olmadığını biliyorum. Ama yine de yaptık" dedi.

Aşırı sağ parti Ulusal Cephe'nin (FN) desteğiyle seçimleri kazanan Beziers Belediye Başkanı Menard, kendi şehrinde okul giden çocukların yüzde 64,6'sının Müslüman olduğunu açıkladı. Müslüman öğrenci sayısının kendi belediyesinin tuttuğu rakamlar olduğunu belirten Menard, "Bunu yasal olarak hakkımızın olmadığını biliyorum. Ama yine de yaptık." ifadelerini kullandı. Belediyenin sınıf sınıf Müslüman öğrenci sayısından haberdar olduğunu belirten Menard, bunu öğrenmek için çocukların isimlerine bakmanın de yeterli olacağını savundu.

'Çocukların fişlenmesi cumhuriyetin bütün değerlerine aykırıdır'

Belediye başkanının açıklamalarına birçok isim tepki gösterdi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, "Çocukların fişlenmesi cumhuriyetin bütün değerlerine aykırıdır" derken, devletin çocukları arasında hiçbir ayrım gözetmediğini vurgulayan Başbakan Manuel Valls ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Beziers Belediye Başkanı'ndan utanç duydum.” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve de Menard'ın Müslüman çocukları isimlerine göre fişleyerek devletin bütün değerlerinin dışına çıktığını savundu. Cazeneuve, Beziers belediye başkanını en sert ifadelerle kınadığını söyledi. Eski Ekoloji Bakanı Cecile Duflot ise başbakana çağrı yaparak, Menard'ın belediye başkanlığı görevinin askıya alınmasını istedi.

Soruşturma başlatıldı

Beziers Savcılığı da Menard hakkında yasadışı fişleme suçlamasıyla soruşturma açtı. Öğle saatlerinde polis ekipleri Beziers Belediyesi'ne gelerek belediye binasında arama gerçekleştirdi.

Fransa'da 1978 yılında çıkarların yasa etnik ve dini istatistik gerçekleştirmeye izin vermiyor. Belediye Başkanı, açılan soruşturmada suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis ve 300 bin Euro'ya kadar da para cezasıyla cezalandırılabilecek.