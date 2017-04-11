Fransa'da mülteci kapındaki kavganın ardından yangın çıktı; 16 yaralı

Fransa'nın kuzeyindeki bir mülteci kampının sakinleri arasında patlak veren kavganın ardından kampta yangın çıktı. Dunkerque kenti yakınlarındaki Grande-Synthe mülteci kampının tamamen yanıp kül olduğu, Afgan ve Kürt mülteci adayları arasındaki kavga sırasında altı kişinin bıçakla yaralandığı açıklandı.

İtfaiyenin bütün gece alevlerle mücadele ettiği ve yangın sırasında 10 kamp sakininin yaralandığı bildirildi. Ahşap barakalarda kalan bin 500 dolayındaki sığınmacının kısa zamanda tahliye edildiği ve çoğunluğunu Iraklı Kürtlerin oluşturduğu kamp sakinlerinin başka yerlere nakledildiği açıklandı.

Kundaklama şüphesi

Grande-Synthe Belediyesi yetkilileri, alevlerin aynı anda farklı yerlerde parlaması nedeniyle kampın kasıtlı olarak ateşe verilmiş olması gerektiğini ve yangının Kürt ve Afgan mülteciler arasındaki kavgayla bağlantılı olduğunu söyledi.

İki grup arasındaki kavganın gece boyunca devam ettiği belirtildi. Durumu kontrol altına almaya çalışan özel polis ekiplerine taşla saldırıldığı öğrenildi.

Kapatılacağı açıklanmıştı

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Le Roux, mart ayında söz konusu kampın en kısa zamanda kapatılacağını açıklamıştı. Bakan kampın son derece kötü durumda olduğunu ve sakinleri arasında sık sık kavga çıktığını söylemişti.

Calais'deki mülteci adaylarının bölgeden tahliye edilip barakaların sökülmesinden sonra buradaki sığınmacıların kısman Grande-Synthe'ye nakledilmesi kampta gerginlik çıkmasına neden olmuştu. Calais'teki illegal kamp 2016 ekiminde boşaltılmış ve burada kalanlar Fransa'nın farklı bölgelerine dağıtılmıştı.