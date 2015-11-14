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Dünya

Fransa'da mülteci kampında yangın

Kampta ağırlıklı olarak Sudanlı mültecilerin yaşadığı bildiriliyor

14 Kasım 2015 04:59

Paris'te yaşanan saldırıların ardından, Calais kenti yakınındaki mülteci kampında da nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı.

Sol Haber Portalı’nın haberine göre, Fransa'da başkent Paris'te akşam saatlerinden itibaren yaşanan 6 ayrı saldırının ve en az 128 sivilin ölümünün ardından, ülkedeki Calais Mülteci Kampı'nda da yangın çıktığı belirtiliyor.

Yangının nedeni hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamazken, kampta ağırlıklı olarak Sudanlı mültecilerin yaşadığı bildiriliyor. Olayın bir kundaklama olabileceği iddiası üzerinde duruluyor. 

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