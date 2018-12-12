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Dünya

Fransa'da muhalefetten gensoru önergesi

Fransa Parlamentosunda muhalefetin hükümeti düşürecek oranda oy sahibi olmadığı biliniyor

12 Aralık 2018 17:28

Fransa'da Macron hükümetine karşı, sol partilerin verdiği gensoru önergesi 13 Aralık’ta oylanacak.

Gensoru önergesi, benzin vergisi zammı ve genel hayat pahalılığına karşı gerçekleştirilen ‘sarı yelekliler’ protestolarının sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yönelik bir tepkiye dönüşmesi üzerine verildi.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetmiş, 4 bin 99 kişi gözaltına alınmış ve binden fazla kişi yaralanmıştı.

Fransa Parlamentosunda muhalefetin hükümeti düşürecek oranda oy sahibi olmadığı biliniyor.

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