Fransa'da merkez sağ cumhurbaşkanı adayını belirledi: François Fillon

Fransa'nın eski başbakanı François Fillon, yapılan ikinci tur oylama sonucunda gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde merkez sağın cumhurbaşkanı adayı olarak seçildi.

Fillon, Fransa'nın bir diğer eski başbakanı olan Alain Juppe'yi oyların yüzde 67'sini alarak geride bıraktı.

Fransız vatandaşların katıldığı oylama sonucunda merkez sağın cumhurbaşkanı adayı seçilen Fillon, aynı zamanda cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de favorisi olarak gösteriliyor.

Önümüzdeki yıl Nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Fillon, sosyalistlerin adayı olarak belirlenecek kişiyle ve aşırı sağdan Marine Le Pen ile karşı karşıya gelecek.

Fillon, kazandığı zaferin ardından yaptığı açıklamada daha adil bir toplum yaratma sözü verdi.

Eski başbakan, aynı zamanda değişim için gayret göstereceğini vurgulayarak, "Fransa için hiç göz önüne alınmamış bir zorluğa kalkışacağım: Gerçeği söyleyeceğim ve tamamen bunun yazılımını değiştireceğim" dedi.

Rakibi Juppe ise yenilgiyi kabul ettiği konuşmasında, bundan sonra desteğini Fillon'a vereceğini söyledi. Juppe, herkesi Fillon'un arkasında birleşmeye çağırdı.

Geçen hafta yapılan önseçimin ilk turunda Fillon sürpriz bir şekilde oyların yüzde 44'ünü alarak ilk sırada yer almıştı.

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ise yarıştan elenmişti.

Sarkozy elenmesi sonrası destekçilerine ikinci turda Fillon için oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Fransa'da yapılan son kamuoyu yoklamaları, merkez sağın adayının, ikinci turda aşırı sağın adayı Marine Le Pen'i geride bırakarak cumhurbaşkanı seçileceğini gösteriyor. İktidardaki Sosyalist Parti'ye destek ise halarekor düşük seviyede.

Cumhurbaşkanlığı yolunda önemli bir adım atan François Fillon, ilk kez 1981'de Fransa Parlamentosu'nun alt kanadı olan Ulusal Meclis'e girdi. 1993-2005 yılları arasında bakan olarak çeşitli hükümetlerde görev yaptı.

Fillon, 2007'de dönemin cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından başbakan olarak atandı. 2012'de sosyalist François Hollande cumhurbaşkanı seçilene dek bu görevde kaldı.

Muhafazakar kesimi temsil eden Fillon, yabancılara ve Müslümanlara yönelik sert tutumu ile biliniyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine de karşı.

Eşi Gallerli olan Fillon, İngiltere'nin devleti küçülterek serbest piyasayı güçlendiren mali politikalarıyla bilinen eski başbakanı Margaret Thatcher'ı örnek alıyor.

Fillon, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde kamu harcamalarını azaltacağını ve işverenlere vergi kolaylıkları getireceğini söylüyor.

Fransa'da bürokrasinin "şiştiğini" savunan Fillon, kamu sektöründeki yarım milyon kişiyi beş yıl içinde işten çıkarmaktan, 35 saat olan haftalık çalışma süresini artırmaktan, bu süreyi kamu sektöründe 39 saate çıkarmaktan söz ediyor.

Fillon'un ekonomi alanındaki diğer vaatleri ise emeklilik yaşını 62'den 65'e yükseltmek, kurumlar vergisi oranını yüzde 33'ten yüzde 25'e indirmek.

Girişimciliği canlandıracak bağımsız bir fon oluşturacağını vurgulayan Fillon, bu sayede en az 500 bin kişiye yeni iş imkanı yaratacağını iddia ediyor.

Fillon'un savunduğu diğer bazı politikalar şöyle:

: Fransa Parlamentosu tarafından onaylanacak kotalarla ülkeye göçün azaltılarak "olabilecek en düşük" seviyeye indirilmesi.

: IŞİD saflarında savaşmak üzere Suriye ve Irak'a gidenlerin vatandaşlıktan çıkarılması ve Fransa'ya dönmelerinin engellenmesi.

: Haşema ile plajlara ve denize girilmesinin ülke çapında yasaklanması.

: Rusya ve İran'la daha yakın ilişkiler geliştirilmesi, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ekonomi politikalarında eşgüdümü sağlayacak Euro Bölgesi hükümeti kurulması.

2013 yılında çıkarılan yasada değişiklik yapılması ve eşcinsel çiftlerin çocukları evlat edinmelerinin yasaklanması.