Fransa’da  memurlar son 10 yılda ilk kez greve gitti

Gülten Özbey / Paris, 11 Ekim (DHA) - Fransa’da son 10 yıldır ilk kez dokuz memur sendikası ortak grev kararı aldı. Ülke çapında gerçekleştirilen grevler nedeniyle devlet daireleri, hastaneler ve havaalanları,okullarda aksaklıkların yaşanması günlük yaşamı etkiledi.

Fransa’da memurlar son olarak 2007 yılında greve gitmişti. Grevler nedeniyle resmi daireler, hastaneler, havaalanları ve okullar etkilenirken, Milli Eğitim Bakan’ına göre ülke genelinde öğretmenlerin katılım oranı yüzde 17.5.

Fransa Sivil Havacılık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada da memur sendikalarının çağrısıyla yapılan grevler nedeniyle iç hat seferleri yüzde 30 azaldı.

Ülke çapında yapılan eyleme grev ve eylemlere ülkedeki yaklaşık 5.4 milyon memurun önemli bir kısmı katıldı.

Paris’te ki eylem Republique Meydan’ından başlayarak Nation Meydan’ında son buldu. Eyleme katılanlar “Macron sosyal bölünmeyi derinleştiriyor” ve ”Sosyal darbeye hayır “ yazılı pankratlar taşıdılar ve “Macron patronların başkanı” sloganı atıldı. Paris, Toulouse, Marsilya, Strazburg Nantes, Lyon ve Lille gibi birçok şehirde dokuz memur sendikasının çağrısıyla toplamda 70 gösteri düzenledi. Ülke genelinde, polise göre 55 bin kişi, organizatörlere göre ise 400 bin kişi katıldı.

Paris\'teki eylemde ise polise göre 26 bin kişi, organizatöreler göre ise 45 bin kişi katıldı.

Memur sendikalarının grev çağrısında yeni hükümetin iktidara gelişinden bu yana memurlar için olumsuz tedbirler alınması, 120 bin işten çıkarma ihtimali sebebiyle meydanlara inildi.

Eylem sırasında her eylemde olduğu gibi siyah kıyafetli anarşitler yine polisle çatıştı. Özel bir bankanın camları ve ATMsi kırıldı. Kırılan bir camdan içeri girilip yağma yapılmasını önlemek için polis bankanın kırılan bölümünü korumaya alarak, göz yaşartıcı gaz kullandı.

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Memur eyleminden görüntüler