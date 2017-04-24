Fransa'da Macron ve Le Pen ikinci turda

Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından pazartesi günü açıklanan ve oyların yüzde 97'sinin sayıldığı seçim sonuçlarına göre Emmanuel Macron oyların yüzde 23,9’unu, Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen oyların yüzde 21,4’ünü, Cumhuriyetçiler'in adayı muhafazakâr François Fillon yüzde 19,9’unu, solcu aday Jean-Luc Melenchon ise yüzde 19,6’sını aldı.

Resmi sonuçların kesinleşmesinin ardından Macron ve Le Pen 7 Mayıs'taki ikinci turda kozlarını paylaşacak. Fransa tarihinde ilk kez bir ana akım partinin adayı ikinci tura kalamamış oldu. Cumhurbaşkanlığı yarışı Avrupa yanlısı ve liberal Macron ile göç karşıtı ve AB'den ayrılma taraftarı Le Pen arasında olacak.

Emmanuel Macron AFP'ye yaptığı ilk açıklamada "Fransızlar yenilik arzusunu dile getirdi" diye konuştu. Macron taraftarlarına yönelik yaptığı zafer konuşmasında da "Milliyetçilerin tehdidine karşı yurtseverlerin cumhurbaşkanı olmak istiyorum" dedi. Macron seçildiği taktirde yeni yüzleri siyaset sahnesine getireceğini söyledi ve siyasi sistemde dönüşüm sözü verdi.

Muhalefet Macron'da birleşti

Diğer taraftan rakip muhafazakar ve sosyalist adaylar sonuçlar belli olur olmaz destekçilerine Le Pen'in kazanmasını engellemek için enerjilerini Macron'u desteklemek için harcamaları çağrısı yaptı. Cumhuriyetçilerin adayı Fillon sonuçlar belli olduktan sonra yaptığı açıklamada oyunu Macron'a vereceğini söyledi.

Kamuoyu araştırma şirketi Harris tarafından Pazar günü yapılan anket Macron'un ikinci turda yüzde 64 oyla seçileceğini, Le Pen'in oy oranının yüzde 34'te kalacağını gösterirken, Ipsos/Sopra Steria tarafından yapılan başka bir yoklama da benzer sonuçlar verdi.

Sonuçlara tepkiler

Almanya Başbakanı Angela Merkel'ın sözcüsü Steffen Seibert, Macron'a gelecek iki hafta için iyi dileklerini ilettiğini söyledi. Seibert paylaştığı bir tweette "Emmanuel Macron'un güçlü bir AB ve sosyal piyasa ekonomisi çizgisinde başarılı olması iyi birşey" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de Avrupa yanlısı Macron'u kutlayarak genç siyasetçiye ikinci turda "iyi şanslar" diledi.

Avrupa Birliği Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Twitter hesabından "Fransa ve AB bayraklarının Emmanuel Macron'un zaferini selamladığını görmek neslimizin geleceği ve umudu" mesajını paylaştı.

İngiltere'nin eski maliye bakanı George Osborne da paylaştığı tweette Macron'u kutlayarak, "Arkadaşım Emmanuel Macron'a tebrikler. Merkezden kazanabileceğinizin kanıtı. Nihayet, Fransa'nın ihtiyacı olan liderlik şansı" dedi.

Hollandalı İslam ve göçmen karşıtı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders ise Le Pen'i kutlayarak, "Fransa ve diğer yerlerde daha fazla milli egemenlik ve daha az AB ve göç isteyen milliyetçiler için parlak bir gün" açıklaması yaptı. Wilders ikinci tur sonucunda "Başkan Le Pen" için umutlu olduğunu belirtti. Aşırı sağcı lider, Twitter'da "Marine Le Pen'e tebrikler. Bütün Avrupa'daki vatanseverler için kutlama günü. Başkanlık ve 2. tur için devam" mesajını paylaştı.

Fransız basını

Fransız gazeteleri sonuçları farklı açılardan gördü. Paris gazetesi Le Parisien "Macron sansasyonu" manşetiyle çıkarken, solcu L'Humanité Le Pen'in fotoğrafının üstüne "Asla" başlığını attı.

Ekonomi gazetesi Les Echos sonuçları "Macron Le Pen'e karşı cephede" şeklinde yorumlarken, bölgesel Le Courrier Picard "İki Fransızın mücadelesi" dedi. Katolik La Croix gazetesi "Macron - Le Pen - Yeni bir buluşma" yorumunu yaparken, bölgesel gazete Dernières Nouvelles d'Alsace "Macron avantajlı" yorumunu yaptı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters/SSB,BK