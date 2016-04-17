Fransa'da lig bitti, Zlatan Ibrahimovic'in işi bitmedi!

Ligue 1'de üst üste 4. şampiyonluğunu çok erken garantileyen ama Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye beklenmedik bir şekilde elenen PSG, Parc des Princes'de taraftarının gönlünü aldı: 6-0. Zlatan Ibrahimovic, Caen karşısında attığı 2 golle Ligue 1'deki rekorunu geliştirdi. İsveçli golcü, yaklaşık 40 sene sonra ilk defa bir sezonda 30'dan fazla gol atan isim oldu.

Mücadelenin ilk golü 12. dakikada Zlatan Ibrahimovic'ten geldi. 45'te Blaise Matuidi ile skoru 2-0 oldu. İlk devre bu skorla son buldu.

Eurosport'taki habere göre, ikinci devrede gol perdesini açan isim Edinson Cavani oldu. 49'da rakip fileleri havalandıran golcü oyuncu farkı 3'e çıkardı. 52'de Di Maria durumu 4-0'a getirdi.

56'da maçtaki ikinci golünü atan Zlatan, bu sezonki gol sayısını 32'ye çıkardı. Dakikalar 76'yı gösterdiğinde ise sahneye Brezilyalı sol bek Maxwell çıktı ve maçın skorunu belirledi: 6-0

Bu sonuçla beraber PSG 86 puana yükselirken, Caen 46 puanda kaldı ve Avrupa kupalarına katılma yolunda ağır yara aldı.

Zlatan Ibrahimovic, Caen karşısında attığı 2 golle Ligue 1'deki rekorunu geliştirdi. İsveçli golcü, yaklaşık 40 sene sonra ilk defa bir sezonda 30'dan fazla gol atan isim oldu.

1977-78 sezonunda PSG formasıyla 37 gol atan Carlos Bianchi'den bu yana Ligue 1'de hiç kimse 30 gol barajını aşamamıştı. Parc des Princes'teki ilk sezonunda tam 30 gol atan ve barajı geçemeyen Zlatan, dördüncü sezonunda bunu başardı.

Attığı 32 golle Avrupa'nın Top 5 liginde en golcü oyuncu olan İsveçli, Caen karşısında iki de asist yaptı. Ligde 13 asist yapan Zlatan, 89 gol atan PSG'nin 45 golüne imzasını attı.