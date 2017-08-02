Fransa’da ‘küçük Pompei’ keşfedildi

Fransa’da arkeologlar 1. yüzyıl Antik Roma’dan kalma bir yerleşim yeri keşfetti. 300 yıl ‘varlıklı’ sakinlerine ev sahipliği yaptıktan sonra çıkan seri yangınlar dolayısıyla terk edilen yerleşim yeri arkeologlar tarafından ‘küçük Pompei’ olarak nitelendiriliyor.

Gazete Karınca’da yer alan habere göre, Fransa’da Lyon’un 30 kilometre güneyinde, Ren Nehri kenarında Vienne’de yapılan kazılarda milattan sonra I. yüzyılda kurulmuş 7 bin metrekarelik bir Antik Roma kentsel yerleşim yeri keşfedildi.

Arkeologlar yeni keşfedilen lüks yerleşim yerinde insanların 300 yıla yakın bir süre yaşadığını ve sonrasında çıkan seri yangınlar dolayısıyla bölge terk ettiğini düşünüyor.

Bölge bu sebeple İtalya’da volkan patlaması dolayısıyla yandıktan sonra büyük kısmı korunan Pompei kentine ithafen ‘küçük Pompei’ olarak nitelendiriliyor.

Nisan’da başlatılan ve Eylül’de bitmesi planlandığı halde bu keşfin akabinde yıl sonuna kadar sürdürülmesi kararalaştırılan kazıyı yöneten arkeolog Benjamin Clement, “İnanılmaz şanslıyız. Bu şüphesiz 40 50 yıldır keşfedilmiş en özel Roma yerleşimi “diyor.

‘Vienne’de gerçek bir Pompei’

Yerleşim yerinde, insanların kaçtığı alanlardaki eşyaların çoğu korunmuş ve bu sayede alanlar “Vienne’deki küçük gerçek bir Pompei’ye” dönüşmüş.

Guardian’ın haberine göre, kısmen hayatta kalabilen yapılar arasında ‘Bacchanalian Evi’ ismi verilen etkileyici bir yapı daha bulunuyor.

Zemin katı, çatısı ve balkonu yanan lüks yapının içerisindeki parmaklık, mermer mozaik, pahalı bahçeler, su sağlama sistemi olduğu, içerisindeki mozaiklerde ise Dionysus ya da Bacchus olarak bilinen şarap tanrısının kadın takipçileri olan “maenadlar” ve yarı insan yarı keçi “satyrslerin” tasvir edildiği belirtiliyor.

Arkeologlar bu evin varlıklı bir tüccara ait olduğunu düşünüyor. Clement, “Bu evi zeminden tavana restore etmemiz mümkün” diyor.

‘2000 yıllık felsefe okulu’

Diğer bulguların arasında, bir pazarın yanında bulunan ve girişinde Herkül heykeli olan büyük bir kamu binası var.

Clement bunun ise “bir felsefe okulu” olabileceğine inanıyor.

Kazılar yıl sonu tamamlandıktan sonra mozaikler dikkatlice taşınıp yapılar restore edilecek ve bulguların bir kısmı 2019’dan itibaren Vienne Gallo-Roman Müzesi’nde gösterilmeye başlanacak.