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Bilim / Teknoloji

Fransa'da korsanların abonelikleri kesilecek!

Fransa'da, internet üzerinden yasa dışı olarak müzik ve film indirenlerin internet aboneliklerinin kesilmesini öngören bir yasa tasarısı hazırlandı

10 Mart 2009 02:00

Fransa'da, internet üzerinden yasa dışı olarak müzik ve film indirenlerin internet aboneliklerinin kesilmesini öngören bir yasa tasarısı hazırlandı

İktidardaki Halk Hareketi Birliği'nin meclisteki grup başkanı Jean-François Cope, internet korsanları yüzünden ülkedeki sanatçıların mali açıdan büyük zorluklar yaşadığını belirterek, sanatçıların korunması için yasa tasarısının mutlaka kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Parlamentoya getirilen yasa tasarısı, internet üzerinden müzik ve film indirenlerin elektronik mesajla 2 kez uyarılmasını, daha sonra bu kişilerin internet aboneliklerinin 2 aydan 1 yıla kadar iptal edilmesini öngörüyor.

Tüketici dernekleri, yasa tasarısına itiraz ederken, uzmanlar teknik açıdan yasanın uygulanmasıyla ilgili zorluklara dikkati çekiyorlar. Uzmanlar, internet korsanlarının başkalarının bilgisayarlarını kullanarak korsanlık yapmaları yüzünden birçok masum internet kullanıcısının mağdur olacağını belirtiyor.

Muhalefetteki Sosyalist parti, daha önce senatoda kabul edilen ve bu hafta meclis genel kuruluna gelecek yasa tasarısı için "hayır" oyu kullanacağını açıkladı.

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