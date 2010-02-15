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Kültür-Sanat

Fransa'da 'kimlik' tartışması yaratan film

Fransız, melez yazar Alexandre Dumas'nın yaşamını konu alan yazarı Gerard Depardieu'nun canlandırması tartışmaya yarattı.

15 Şubat 2010 02:00

T24 - Fransız yazar Alexandre Dumas'nın yaşamını konu alan filmde, melez yazarı Gerard Depardieu'nun canlandırması polemiğe neden oldu.

Safy Nebbou'nun 10 Şubat'ta vizyona giren "L'autre Dumas" filmi, Fransız aktör Depardieu'nun, melez bir generalin oğlu olan ve tüm yaşamı boyunca ırkçılığa karşı mücadele etmek durumunda kalan ünlü yazar Dumas'yı canlandırmak için "çok beyaz" olduğu tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Fransız medyası filmin, toplumun sinemografik açıdan da sessizliğe mahkum edilmiş bir kesimindeki ezilmişlik duygusunu besleyebileceği uyarısına yer verdi.

Siyahları Temsil Konseyi (Cran) Başkanı Patrick Lozes da, yaşamındaki olayları aktardığı "Anılar" (1852-54) adlı yapıtında kendini "zenci" olarak tasvir eden Dumas'yı canlandırması için mavi gözlü beyaz bir aktörün seçilmesi konusunda, "Sorun Depardieu değil. Ancak bu durumda siyahi aktörler de beyazları canlandırabilmeli" dedi.

Filmin prodüktörü Frank Le Wita, bunun bir belgesel olmadığını ve Depardieu'nun Dumas'yı en iyi şekilde canlandırdığını söyleyerek kendini savunurken, Fransız aktör "Milli kimlik konusundaki tartışmalarla ilgilenmiyorum. Ben kendimi Fransız değil dünya vatandaşı olarak görüyorum" demekle yetindi.

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