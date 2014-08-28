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Ekonomi
Deutsche Welle

Fransa'da işsizlik rekor seviyede

Fransa'da işsiz sayısı Temmuz ayında 3 milyon 424 bine yükseldi.

28 Ağustos 2014 14:49


Fransa Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsiz sayısı bir önceki aya göre 26 bin 100 kişilik artış kaydetti.

Fransa'da işsizlik oranı 2011 ilkbaharından beri neredeyse kesintisiz yükseliş kaydediyor.

2012 yılının mayıs ayında işbaşına gelen François Hollande başkanlığındaki hükümet, işsizlik oranının artışını 2013 yılı sonunda durdurmayı planlıyordu. Hedef, yeni bir revizyonla 2014 sonuna kaydırıldı.

Çalışma Bakanı François Rebsamen, artıştan, Fransız ekonomisindeki sıfır büyüme ve Euro Bölgesindeki gelişmeleri sorumlu tuttu.

Hesaplamalarında Çalışma Bakanlığına kıyasla farklı yöntemler kullanan Fransa İstatistik Dairesi'nin (INSEE) verilerine göre işsizlik oranı yaklaşık yüzde 10 seviyesine ulaştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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