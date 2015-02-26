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Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da insansız hava aracı gerginliği

Paris'te hassas bölgelerin üzerinde uçan insansız hava araçlarının (İHA) sayısının artışı yetkilileri alarma geçirdi. El Cezire'nin üç muhabiri, izinsiz olarak İHA uçurdukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

26 Şubat 2015 15:03


El Cezire muhabirlerinden ikisi sorgularının ardından serbest bırakılırken bir muhabirin gözaltı süresi uzatıldı. El Cezire çalışanının haftaya çarbamba günü mahkeme önüne çıkarılacağı açıklandı.

El Cezire muhabirleri Paris'in batısındaki Boulogne Ormanı'nda dün İHA uçururken gözaltına alınmıştı. El Cezire çalışanlarının son günlerde Paris semalarında artan İHA uçuşlarıyla ilgisi olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Fransız hükümetinin sözcüsü Stéphane Le Foll, İHA olaylarının üzerine ciddiyetle gidildiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini belirten sözcü, kaygılanacak bir durumun sözkonusu olmadığını vurguladı. ABD'de Beyaz Saray üzerinde uçurulan İHA'lara işaret eden hükümet sözcüsü, "İHA'lar yalnızca bizim meselemiz değil" dedi.

'Hassas' bölgeler üzerinde uçtular

Üzerinde İHA tesbit edilen "hassas" bölge ve yapılar arasında Eyfel Kulesi, Fransız Askeri Müzesi, ABD Büyükelçiliği, "Les Invalides", Bastille ve Concorde Meydanları yer alıyor.

Ocak ayında Cumhurbaşkanlığı konutu olarak kullanılan Elize Sarayı üzerinde izinsiz İHA uçuşları belirlenmişti. Geçtiğimiz aylarda bazı nükleer santraller üzerinde kimliği belirsiz kişilerce uçurulan İHA'lar da gündeme gelmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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