Fransa'da 'İngiltere'yle mülteci sınırları anlaşması değiştirilsin' önerisi

Fransız milletvekili Xavier Bertrand, İngiltere'ye iltica başvurusunda bulunmak isteyen mültecilerin başvurularını Fransa'dan yapmalarına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Bertrand'ın planına göre, mülteciler İngiltere'ye yapacakları iltica başvurusunu İngiltere'ye ayak basmak zorunda kalmadan Fransa'dan yapabilecek ve İngiltere'nin bir mülteciyi reddetmesi durumunda reddedilen mülteci ülkesine geri gönderilecek.

Calais'deki kampta yaşayan 9 bin mülteci nedeniyle kamp mülteci sorununun odak noktası haline geldi. Fransa'dan İngiltere'ye ulaşmak isteyen mülteciler her gece Manş tünelinden arabalar ya da kamyonlarda saklanarak geçmeye çalışıyorlar.

Bertrand, İngiltere'yle Fransa arasındaki Touquet Anlaşması'nın değiştirilmesinin bu sorunları hafifleteceğini söylüyor.

Anlaşmaya göre, İngiliz yetkililer mültecilerin pasaportlarını Fransa sınırlarında kontrol etme hakkına sahip, aynı şekilde Fransız yetkililer de İngiltere'den Fransa topraklarına geçmek isteyen mültecilerin pasaportlarını İngiltere sınırları içerisinde kontrol edebiliyor.

İngiliz Göçmen Bürosu, uluslararası anlaşmaların öngördüğü, "sığınma ihtiyacı olanlar girdikleri ilk güvenli topraklarda iltica başvurusu yapmalıdır" hükmünü esas aldığını söylüyor.

İngiltere hükümeti, Calais'deki sınırı korumak için Fransa ile birlikte çalışacaklarını ve konu hakkında Fransa hükümetiyle "çok sıkı" bir ilişkileri olduğunu belirtiyor.

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd anlaşma hakkında Fransız yetkililerle görüşmek için bu hafta Paris'e gidecek.

AB göçmen yasalarına göre sığınmacılar ayak bastıkları ilk güvenli topraklarda iltica başvurusu yapmak durumunda.

Buna göre İngiltere hükümeti Calais'deki mültecilerin Fransa'ya iltica başvurusunda bulunması gerektiğine inanıyor.

Ancak birçok mülteci Fransa'daki yaşamın "iyi olmadığını" ve İngiltere'de daha iyi yaşam koşullarına sahip olmayı umut ettiklerini söylüyorlar.

Bertrand'ın Touquet Anlaşması'nı değiştirmek gibi bir yetkisi yok ancak gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinin iki adayı da Bertrand'ın fikrini destekliyor ve anlaşmanın düzeltilmesini veya yürürlükten kalkmasını istiyorlar.

Eski Fransa Başbakanı Nicolas Sarkozy mülteciler için yapılan sınır kontrollerinin İngiltere'ye devredilmesi gerektiğini söyledi.

Eski İngiliz elçi Peter Ricketts BBC'ye anlaşmanın değişmesi durumunda Fransa'nın İngiltere'ye ulaşmak isteyen daha çok mülteciyi çekeceğini söyledi ve yüz binlerce mültecinin Yunanistan ve İtalya'ya gittiğini, Calais'nin çok daha az mülteci barındırdığını ekledi.

Ricketts, "Anlaşmayı değiştirdikleri anda İngiltere'ye ulaşmak isteyen mültecileri çekmeye başlayacaklar ve Calais'deki halihazırda bulunan mülteci durumuyla uğraşmaları çok daha zor olacak. Bence anlaşmanın değişmesi durumunda işler kesinlikle kötüleşir" dedi.

Eski başmüfettiş John Vine ise sınır kontrolünün İngiltere'ye geçmesi durumunda Fransız yetkililere daha fazla iş düşeceğini söyledi.

"Sınır kontrolleri İngiltere'ye geçerse Fransız yetkililerin mültecilerin doğru belgelere sahip olup olmadığıyla ilgili gerekli denetimleri yapmaları gerekecek. Ayrıca şu anda İngiltere yardımıyla ve parasıyla yapılan kuzey Fransa'daki araç kontrollerini de bu durumda Fransa yapacak" dedi.

Bu ayın başlarında İngiltere'deki bazı kentlerin yerel yönetimleri, Calais'deki çocuk mültecilerin ihtiyaçlarının belirlenmesinde çocuklar İngiltere'ye girmeden önce devrede olmak istediklerini duyurdu.

Şu ana kadar ailesi olmayan 4 bin çocuk İngiltere'ye girmek için iltica başvurusunda bulundu.

Yerel Yönetim Birliği, belediyelerin katkısının çocukların İngiltere'de yerleşim süreçlerini kolaylaştıracağını söyledi.