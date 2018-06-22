Fransa'da İmalat PMI Haziran'da 16 ayın en düşüğünde

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Haziran (DHA) – Fransa’da İmalat PMI Haziran’da Mayıs’taki 54.4 düzeyinden 53.1 düzeyine gerileyerek 16 ayın en düşük düzeyini gördü. İmalat Üretim Endeksi ise Haziran’da 51.8 ile 19 ayın en düşük düzeyine geriledi.

IHS Markit tarafından açıklanan öncü PMI verilerine göre;