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Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da iltica yasası sertleştiriliyor

Fransa'da yeni iltica ve göç yasa tasarısı Ulusal Meclis'te kabul edildi. Senato tarafından onaylanması gereken yeni düzenleme ile ilticaya ilişkin yasal düzenlemeler sertleştiriliyor.

23 Nisan 2018 13:59

Fransa'da tartışma yaratan yeni iltica ve göç yasa tasarısı Ulusal Meclis'te Pazar akşamı yapılan oylamada kabul edildi. Yaklaşık 61 saat süren tartışmanın ardından yapılan oylamada 228 milletvekili lehte oy kullandı. 139 milletvekilinin red oyu kullandığı oylamada, 24 milletvekili de çekimser kaldı.

İçişleri Bakanı Gérard Collomb, yasa paketi ile "kontrollü" göçün hedeflendiğini vurguladı. Yeni düzenleme ile Fransa'ya gelen sığınmacıların iltica başvurularını 120 yerine 90 gün içinde yapması şart koşuluyor. Bunun yanı sıra, başvuruların onbir ay yerine en geç altı ay içinde değerlendirilerek sonuca ulaştırılması öngörülüyor. İltica başvuruları reddedilenlerin itiraz için yapacakları başvuru süresi de kısaltılıyor.

Yeni düzenleme ile ayrıca sınır dışı edileceklerin gözaltında tutulma süresi 45 günden 90 güne çıkartılıyor. Yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapanlar için ise bir yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Yasa tasarısının Haziran ayında da merkez-sağ muhalefetin çoğunluğa sahip olduğu Senato'da görüşülmesi bekleniyor.

Tasarı tepki topladı

Yasa tasarısı Fransa'da tepkilere yol açtı. Sivil toplum kuruluşları, yeni yasal düzenlemeyi iltica hakkını zayıflattığı gerekçesiyle eleştiriyor. Muhalefet partileri ise farklı gerekçelerle yasaya karşı çıkıyor. Sol eğilimli siyasetçiler yasayı "insanlık dışı" olarak nitelendiriyor. Sağ eğilimli milletvekilleri yasayı "gevşek" olduğu gerekçesiyle eleştiriyor.

Fransa İçişleri Bakanı Gérard Collomb, eleştirileri reddederek, Avrupa'da iltica başvurularında düşüş olmasına rağmen Fransa'da başvurularda artış olması nedeniyle yeni yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğuna işaret etti. Buna göre, Fransa'da geçen yıl yapılan iltica başvurularının sayısının 100 bini aştığı kaydedildi. İltica başvuruları 2016 yıla göre yüzde 17 artış gösterdi.

AFP,rtd,dpa/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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