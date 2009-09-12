Fransa’da iki Türk'e tecavüz suçlaması

Fransa'da iki Türk vatandaşı 14 yaşındaki bir genç kıza tecavüz etmek suçundan göz altına alındı.

Fransa’nın Toulouse kenti yakınlarında, iki Türk vatandaşının, 14 yaşındaki genç bir kıza tecavüz etmek suçundan gözaltına alındığı bildirildi. Pyrenees-Orientales bölgesinde ağustos ayında, dedesi ve anneannesiyle birlikte tatil yaptığı kamptan ayrılan Julie isimli genç kız, 5 gün sonra Toulouse kenti yakınlarında bulunmuştu. Olayı soruşturan savcı, yerel basına verdiği demeçte, “Genç kızın psikolojik durumunun çok iyi olmadığı göz önüne alınarak, soruşturmayı büyük bir titizlikle sürdürdüklerini” söyledi.

Türk vatandaşlarının ve onlarla birlikte gözaltına alınan bir Fransız kadının, dün sorgu hâkimi tarafından ifadelerinin alınması bekleniyordu.