Fransa'da hükümetin sınav günü

Manuel Valls başbakanlığındaki sosyalist hükümetin güven oylaması engelini aşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Reform paketi, işten çıkarma prosedürlerini hızlandırıyor. İşyeri saatlerini yeniden düzenleyen paket, uzun mesafeli otobüs seyahati hizmetlerini de rekabete açıyor.
İktidardaki Sosyalist Parti (PS) bünyesindeki muhalifler ve Yeşiller, yeni düzenlemelere karşı çıkıyor. PS içindeki muhalif gruba bağlı milletvekillerinin sayısı 30 – 40 civarında. Başbakan Valls, "saflarındaki muhalifler nedeniyle parlamentoyu devre dışı bırakma yolunu seçtiklerini" söyledi.
Cumhurbaşkanı François Hollande, parlamentonun devre dışı bırakılması kararını savundu. Hollande, "kaybedecek vaktimiz yok" dedi. Hükümetin güven oyu alması halinde reform paketi de doğrudan kabul edilmiş sayılacak.