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Deutsche Welle

Fransa'da hükümetin sınav günü

Fransa'da hükümetin ekonomik reform paketini parlamentoyu devre dışı bırakarak yasalaştırma kararı muhalefetin tepkisine yol açtı. Hükümet hakkında bugün parlamentoda güven oylaması yapılıyor.

19 Şubat 2015 12:59


Manuel Valls başbakanlığındaki sosyalist hükümetin güven oylaması engelini aşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Reform paketi, işten çıkarma prosedürlerini hızlandırıyor. İşyeri saatlerini yeniden düzenleyen paket, uzun mesafeli otobüs seyahati hizmetlerini de rekabete açıyor.

İktidardaki Sosyalist Parti (PS) bünyesindeki muhalifler ve Yeşiller, yeni düzenlemelere karşı çıkıyor. PS içindeki muhalif gruba bağlı milletvekillerinin sayısı 30 – 40 civarında. Başbakan Valls, "saflarındaki muhalifler nedeniyle parlamentoyu devre dışı bırakma yolunu seçtiklerini" söyledi.

Cumhurbaşkanı François Hollande, parlamentonun devre dışı bırakılması kararını savundu. Hollande, "kaybedecek vaktimiz yok" dedi. Hükümetin güven oyu alması halinde reform paketi de doğrudan kabul edilmiş sayılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FransaVallsSosyalist PartiYeşillerFrançois HollandeDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/HS

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