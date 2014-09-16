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Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da hükümet için önemli sınav

Fransız Meclisi'nde bugün hükümet için güven oylaması yapılacak.

16 Eylül 2014 11:42


Başbakan Manuel Valls güven oylaması öncesinde, meclis genel kurulunda yeni hükümet programını okuyacak. Tasarruf ve reform programına açıklık getirilmesinin ardından güven oylamasına geçilecek.

Valls'in oylamadan başarıyla çıkması bekleniyor. Siyasi gözlemciler, iktidardaki Sosyalist Parti'nin sol kanadının oylamada nasıl bir tutum izleyeceğini merakla bekliyor.

Sol kanada mensup eski bakanlar Arnaud Montebourg, Benoit Hamon ve Aurelie Filipetti'nin tasarruf politikalarına karşı tavrı, hükümet krizine yol açmıştı.

Eski Ekonomi Bakanı Arnaud Montebourg, Cumhurbaşkanı François Hollande’ı "Almanya Başbakanı Angela Merkel'in her dediğini yapmakla" itham etmişti.

Valls ilk güven oylamasını Nisan ayı başında, başbakanlığa atanmasıyla birlikte vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

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