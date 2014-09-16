Fransa'da hükümet için önemli sınav

Başbakan Manuel Valls güven oylaması öncesinde, meclis genel kurulunda yeni hükümet programını okuyacak. Tasarruf ve reform programına açıklık getirilmesinin ardından güven oylamasına geçilecek.
Valls'in oylamadan başarıyla çıkması bekleniyor. Siyasi gözlemciler, iktidardaki Sosyalist Parti'nin sol kanadının oylamada nasıl bir tutum izleyeceğini merakla bekliyor.
Sol kanada mensup eski bakanlar Arnaud Montebourg, Benoit Hamon ve Aurelie Filipetti'nin tasarruf politikalarına karşı tavrı, hükümet krizine yol açmıştı.
Eski Ekonomi Bakanı Arnaud Montebourg, Cumhurbaşkanı François Hollande’ı "Almanya Başbakanı Angela Merkel'in her dediğini yapmakla" itham etmişti.
Valls ilk güven oylamasını Nisan ayı başında, başbakanlığa atanmasıyla birlikte vermişti.