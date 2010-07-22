-FRANSA'DA HAVA KONTROLÖRLERİNİN GREVİ SONA ERDİ PARİS (A.A) - 22.07.2010 - Fransa'da hava trafik kontrolörlerinin grevinin sona erdiği, Paris'teki Orly havaalanında hava trafiğinin normale döndüğü bildirildi. Havaalanı yetkilisi, grevin bu sabah sona ermesinin ardından Orly'de uçuşların normale döndüğünü belirtti. Orly'de dün iki uçuştan biri, Paris'teki diğer havaalanı Roissy'de ise on uçuştan biri iptal edilmişti. Fransa'da hava trafik kontrolörlerinin grevi, iç hatlar ve Avrupa uçuşlarında önemli aksamalara yol açmıştı.