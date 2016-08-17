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Dünya
Deutsche Welle

Fransa’da haşema yasağı yayılıyor

Fransa’da büyük tartışmalara neden olan haşema yasağı üç şehirde daha uygulanmaya başlanıyor.

17 Ağustos 2016 16:16


Fransa'da tartışmalı haşema yasağına üç şehir daha dahil oluyor. Haşema ile denize girilmesini yasaklayan Cannes, Villeneuve-Loubet ve Korsika Adası'ndaki bir belediyenin ardından Leucate, Oye-Plage ve Le Touquet belediyeleri de tesettür mayosuyla denize girme yasağını uygulamaya koyacağını açıkladı.

Oye-Plage'ın Belediye Başkanı geçtiğimiz haftasonunda baştan aşağı kapalı bir kadının eldivenlerle plajda yürüdüğünü gördükten sonra bu yasağı uygulamaya sokmaya karar verdiklerini söyledi.

Le Touquet'in Belediye Başkanı Daniel Fasquelle de Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada şehirde henüz haşema ile denize girilenler olmasa da ‘‘dini propagandanın önüne geçmek için hazırlıklı olmak adına‘‘ kısa süre içinde yasağın devreye sokulacağını kaydetti.

Radikalleşme endişesi

Son zamanlarda radikal İslamcı teröristlerin art arda saldırılarına hedef olan Fransa radikalleşme ile mücadelenin yollarını arıyor. Haşema olarak bilinen tesettür mayosunun ‘‘laikliğe aykırı‘‘ olduğu gerekçesiyle geçen hafta Cannes'da başlatılan yasağı Villeneuve-Loubet şehri takip etmişti.

Korsika Adası'ndaki Sisko'da da yasak kararı pazar günü plajda yaşanan bir kavganın ardından gelmişti. Turistlerin haşema ile denize giren kadınların fotoğrafını çekmesiyle iki grup arasında kavga çıkmış ve beş kişinin yaralandığını bildirilmişti.

Sekülerliğin ön planda tutulduğu ülkede radikalleşme ile mücadele, haşema yasağının temel gerekçesi olarak gösteriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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