Fransa'da haşema yasağı geçici olarak kaldırıldı

Konuyu esastan incelemeye alan mahkeme güney Fransa’daki sahil kenti Villeneuve-Loubet’de Müslüman kadınların haşema ile denize girmelerine getirilen yasağı geçici olarak kaldırma kararı aldı. Mahkeme yargıçları özgürlük haklarının ancak kamu düzeninin “kanıtlanmış riskler” ile karşı karşıya kalması halinde sınırlandırılabileceği görüşünü savundu. Nihaî kararın ise daha sonra verileceği duyuruldu. Bu kararın olası diğer şikayet dilekçelerine emsal teşkil edeceği de açıklandı.

"Haşema kamuyu tahrik edebilir"

Fransa'da aralarında Cannes, Villeneuve-Loubet ve Korsika Adası'ndaki Sisco adlı bir belediyenin de bulunduğu 30'un üzerinde yerel yöneyim haşema yasağını uygulamaya koyacağını açıklamıştı. Belediyeler ilan ettikleri haşema yasağının gerekçesinde, Fransa’da bu konuda kamuoyunda var olan hassasiyetlere işaret ederek haşemanın insanları tahrik edebileceğini ve kamouyunun huzurunu bozabileceğini ileri sürmüşlerdi.

"Ayrımcılık yapılıyor ve dini özgürlükler çiğneniyor"

Fransa'da iki insan hakları kuruluşu yoğun protesto gösterileri düzenleyerek burkinili kadınlara getirilen yasağın ayrımcılık anlamına geldiğini, dinî özgürlükleri çiğnediğini, o nedenle kaldırılmasını talep etmişti. Bu iki kuruluş “Fransa’daki İslamofobi’ye karşı” Yüksek Mahkeme’ye kadar gideceklerini ilan etmişti.

Haşema Fransa siyasetini de bölmüş durumda

Burkini tartışması Fransa kamuoyunu günlerden beri meşgul ediyor ve hükümet içinde de görüş ayrılıklarına neden oluyor. Fransa'nın Eğitim Bakanı Najat Vallaut-Belkacem, hükümetin gittikçe artan sayıda haşema karşıtı kararname yayınlamasının hoş olmadığı ve ırkçı sloganların ortaya çıkmasına yol açtığını söylemesi üzerine Fransa Başbakanı Manuel Valls, kadın bakanı daha dikkatli olmaya davet etmiş, hükümetin yanlış bir tavır içinde olmadığını vurgulamıştı.

Bu arada Fransa'nın politika sahnesine dönmeye hazırlanan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yeniden göreve seçildiği takdirde dinsel sembollerin sergilenmesinin yasaklanması için bir yasa çıkartılmasından yana olduğunu söyledi. Sarkozy, “Kadınların kumaşlar arkasına hapsedilmesi kabul edilemez” şeklinde konuştu.

Almanlar bedenin tamamen kapatılmasına karşı

Almanya'da ise halkın büyük bir çoğunluğu bedenin tamamen kapatılmasına karşı çıkıyor. Yapılan güncel bir ankette halkın yüzde 81'i Müslüman kadınların kamuda bedenlerini tamamen kapatmalarına yasak getirilmesinden yana görüş belirtiyor.