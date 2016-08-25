T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Fransa'da haşema yasağı Danıştay'a taşındı

Fransa\'da 26 tatil bölgesinde yaşama geçirilen ve kamuoyunda büyük tartışma yaratan kadınların plajlarda haşema giymesiyle ilgili yasak Danıştay\'a taşındı. Danıştay\'ın kararını Cuma açıklaması bekleniyor.

25 Ağustos 2016 22:42

Fransa'da 26 tatil bölgesinde yaşama geçirilen kadınların plajlarda haşema (burkini) giymesiyle ilgili yasak Danıştay'a taşındı.

İnsan Hakları Birliği (LDH) adlı sivil toplum örgütü ve İslamafobi ile Mücadele Derneği (CCIF) yasağın düşünce, din, giyim ve hareket özgürlüğüne aykırı olduğunu belirtiyor.

Riviera başta olmak üzere ilçe belediye başkanları ise yasağın kamu düzenini ve laikliği koruduğunu söylüyor.

Kamuoyu yoklamalarına göre Fransız vatandaşlarının çoğunluğu yasağın doğru olduğunu savunuyor.

Ifop şirketi tarafından düzenlenen araştırmaya göre Fransız halkının yüzde 64'i yasağı destekliyor.

Fransız kamuoyundaki haşema yasağı tartışması hükümete de sıçradı.

Başbakan Manuel Valls, haşemanın 'kadınların köleliği' anlamına geldiğini söyledi.

Eğitim bakanı Najat Vallaud-Belkacem ise her ne kadar bir feminist olarak haşemayı doğru bulmasa 'yasağın onaylanamaz olduğunu' belirtti.

LDH ve CCIF yasağı Nice kentinde bir mahkemeye taşımış ancak itirazlarına olumlu cevap alamamıştı.

İdari mahkeme, yasağın, kamuya açık alanlarda dini sembollerin sergilenmesine sınırlar getiren 2004 tarihli yasanın kapsamına girdiğine hükmeşti.

Mahkeme kararının gerekçesinde, "Olağanüstü Hal koşulları altında ve Fransa'da gerçekleştirilen son İslamcı saldırılardan sonra dini sembollerin, bu olayda tesettürlü mayonun, bariz bir şekilde kamuya açık yerlerde sergilenmesi, gerilim yaratabilir ya da varolan gerilimleri tırmandırabilir ve kamu düzenini bozma tehlikesi taşır" demişti.

Sivil toplum örgütleri bunun üzerine yasağı Danıştay'a taşıdı.

Danıştay'ın kararının Cuma öğleden sonra açıklanması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FransaDanıştayCumaHakları BirliğiMücadele DerneğiFransızManuel VallsNajat Vallaud-BelkacemCCIFNiceHal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24