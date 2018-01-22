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Dünya

Fransa'da gardiyanlar ülke genelinde greve başladı

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Ocak (DHA) – Fransa’da hapisane mahkumlarının gardiyanlara saldırdığı olayların artmasına tepki olarak gardiyanlar ülke genelinde greve başlayarak 120 hapisaneyi abluka altına aldı

22 Ocak 2018 21:04

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Ocak (DHA) – Fransa’da hapisane mahkumlarının gardiyanlara saldırdığı olayların artmasına tepki olarak gardiyanlar ülke genelinde greve başlayarak 120 hapisaneyi abluka altına aldı.
The Local’daki habere göre, Avrupa’nın en büyük hapisanesi Fleury-Merogis’nın da aralarında olduğu 120 hapisanede Pazartesi sabah başlayan grev sendikalar ve hükümet arasında bir uzlaşma olana kadar devam edecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Adalet bakanımız hapisanelerin tekrar normal faaliyetlerine dönmesi için hemen diyalog başlatmak istiyor” denildi.
Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet’in yetersiz güvenlikten şikayet eden gardiyan sendikalarıyla bugün görüşeceği belirtilen habere göre özellikle keskin alet ve bıçak gibi silahlarla bazı gardiyanların ciddi şekilde yaralanmasına neden olan saldırıların son dönemlerde artması, ülke genelinde gardiyanları endişelendiriyor.
Pazar günü Fransa’nın güneyinde bir hapisanede iki gardiyanın bir mahkum tarafıdndan masa ayağıyla saldırıya uğrayarak hastanelik olması grevden önce gündeme gelen en son saldırıydı.
Gardiyan sendikası Ufap-Unsa sendikasından Yannick Lefebre yaşanan son gelişmeleri, “Gardiyanlara saldırı artık günlük bir olay haline geldi. Daha fazla dayanamıyoruz” diye aktardı. Ufap-Unsa dışında FO ve CGT sendikaları da adalet bakanlığıyla yürütülen görüşmelere katılacak.
Şu anda 188 hapishanede 78 bin mahkumun olduğu Fransa’da 28 bin gardiyan görev yapıyor.
Currently, the prison service employs 28,000 guards in 188 establishments holding about 78,000 prisoners. Sendikalar gardiyan sayısının artırılmasını ve güvenliklerinin sağlanmasını talep ediyor. (Fotoğraflı)

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