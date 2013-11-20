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Dünya

Fransa'da 'fuhuşa ceza'ya ilk onay

Fransa Meclisi'ndeki ilgili komisyon, ülkede yoğun tartışmalara neden olan, fuhuş müşterilerine ceza verilmesini öngören yasa teklifini bugün kabul etti

20 Kasım 2013 10:24

 

Fransa'da fuhuş müşterilerine ceza verilmesini öngren yasa teklifi, meclis komisyonunda kabul edildi. Tartışmalara neden olan tasarı, bu ay içinde genel kurulda görüşülecek.

Fransa Meclisi'ndeki ilgili komisyon, ülkede yoğun tartışmalara neden olan, fuhuş müşterilerine ceza verilmesini öngören yasa teklifini bugün kabul etti.

Sosyalist milletvekilleri tarafından sunulan yasa teklifi, fuhuş için para ödeyenlerin bin 500 Euro'yla cezalandırılmasını öngörüyor. Bu suçun tekraranması halinde cezası 3 bin Euro'ya kadar çıkabilecek. Söz konusu yasa teklifinin 27 Kasım'da genel kurula gelmesi bekleniyor.

Yasa teklifine eklenen değişiklik önergeleri, özellikle yaşı küçük fuhuşa zorlanan kadınlara konut ve mali destek gibi yardımlar yapılmasını da öngörüyor.

Fransa'da aralarında ünlü şarkıcı Charles Aznavour ve sinema sanatçısı Catherine Deneuve'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı, fuhuş müşterilerine ceza verilmesini öngören yasa teklifi aleyhinde başlatılan imza kampanyasına geçen haftasonu destek vermişti.

Fransa'nın eski kültür bakanlarından Jack Lang'ın da yer aldığı 70 ünlü kişinin imza attığı dilekçede, ''Amacımız fuhşu övmek ve desteklemek değil, bu işi yapanların ve müşterilerinin suçlu gibi değerlendirilmesine karşı çıkmak'' ifadesi kullanmıştı.

Fransa'da yüzde 85'i kadın, fuhuş yapanların sayısının ise yaklaşık 20 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Son 10 yılda Fransa'da fuhuş yapanların yüzde 20'sini yurt dışından gelen kadınlar oluşturuyor.

 

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