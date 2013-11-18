Fransız ünlülerden 'fahişeme dokunma' eylemi

Fransa'da hükümetin fahişelere ve müşterilerine para cezası öngören yasa hazırlığına sanatçılardan tepki geldi. Fransa'nın ünlü sanatçıları, "Fahişeme dokunma" sloganıyla kampanya başlattı.

Dünyada 'genel ev kültürü' ile ün salan Fransa'da genel evler 1946 yılında yasaklandı. İktidardaki sosyalist hükümeti hayat kadını ve müşterilerinin cezalandırılmasına yönelik yeni ceza yasasını bu ayın sonunda Ulusal Mecliste yeniden görüşülmesini istedi. Sosyalistlerin fahişelere yönelik başlattığı savaş ülkede sanatçıları fena halde kızdırdı.

Sanatçılar başlattıkları kampanyada 'Benim fahişeme dokunma' sloganıyla hayat kadınlarına destek verdi. Yasa fahişe ve müşterilerine 1500 Euro para cezası getirerek, giderek artan bu mesleğin önüne geçilmesini hedefliyor.

Fransa'da fahişe olarak caddelerde çalışanların sayısı 50 bin civarında tahmin ediliyor.

AB 'ye giren yeni doğu Avrupa ülkelerinden başta Bulgaristan, Romanya gibi ülkelerden gelen 'turistik fahişeler' de bu pazarın büyümesinde önemli rol oldu.

Fahişelere sahip çıkan 60 kişilik ünlüler listesinde şarkıcı, sinemacı, sanatçılar arasında Catherine Deneuve, Charles Aznavour, Claude Lanzmann, Line Renaud, kültür eski bakanı Jack Lang bulunuyor. Ünlüler para cezasını anlamsız bulduklarını ifade ediyor.