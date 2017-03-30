Fransa'da eski Başbakan Valls, kendi partisinin cumhurbaşkanı adayını desteklemeyecek

Fransa’da yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Sosyalist Parti’nin adayı Benoit Hamon’a kendi partisinden bir darbe daha geldi. Ön seçimlerin ikinci turunda Hamon karşısında kaybeden eski Başbakan Manuel Valls, bağımsız aday Emmanuel Macron’u destekleyeceğini duyurdu.

Aday olmadan önce sosyalist hükümette Ekonomi bakanlığı yapan Macron, Valls’ın desteğine temkinli yaklaştı:

“Öncelikle kendisine teşekkür etmek istiyorum. Bu adım sosyal demokrat cepheden insanların yaptıklarımı desteklediğini gösteriyor. Fakat diğer yandan, yeni yüzler ve yeni yöntemler göreceğiz.”

Macron, gazetecinin “yani seçilirseniz Valls’a hükümetinizde yer olmayacak” tespitine “evet, doğru anladınız” şeklinde cevap verdi.

Benoit Hamon ise Valls’ın başbakanlık döneminde de Sol politikalarla çeliştiğini savundu:

“Vatandaşlığın düşürülmesi ve çalışma yasası gibi Sol’a ciddi zararlar veren konuların sözcüleri, teorisyenleri nihayet kendilerini Emmanuel Macron’a sığınmış buldular.”

Uzmanlara göre, kendini merkezde tanımlayan Macron, Valls’ın desteğiyle birlikte Sol’un adayı olarak görülmekten endişe ediyor.