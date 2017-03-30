T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa'da eski Başbakan Valls, kendi partisinin cumhurbaşkanı adayını desteklemeyecek

Valls, bağımsız aday Emmanuel Macron’u destekleyeceğini duyurdu

30 Mart 2017 00:58

Fransa’da yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Sosyalist Parti’nin adayı Benoit Hamon’a kendi partisinden bir darbe daha geldi. Ön seçimlerin ikinci turunda Hamon karşısında kaybeden eski Başbakan Manuel Valls, bağımsız aday Emmanuel Macron’u destekleyeceğini duyurdu.

Aday olmadan önce sosyalist hükümette Ekonomi bakanlığı yapan Macron, Valls’ın desteğine temkinli yaklaştı:

“Öncelikle kendisine teşekkür etmek istiyorum. Bu adım sosyal demokrat cepheden insanların yaptıklarımı desteklediğini gösteriyor. Fakat diğer yandan, yeni yüzler ve yeni yöntemler göreceğiz.”

Macron, gazetecinin “yani seçilirseniz Valls’a hükümetinizde yer olmayacak” tespitine “evet, doğru anladınız” şeklinde cevap verdi.

Benoit Hamon ise Valls’ın başbakanlık döneminde de Sol politikalarla çeliştiğini savundu:

“Vatandaşlığın düşürülmesi ve çalışma yasası gibi Sol’a ciddi zararlar veren konuların sözcüleri, teorisyenleri nihayet kendilerini Emmanuel Macron’a sığınmış buldular.”

Uzmanlara göre, kendini merkezde tanımlayan Macron, Valls’ın desteğiyle birlikte Sol’un adayı olarak görülmekten endişe ediyor.

ETİKETLER

fransavallsmacron

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24