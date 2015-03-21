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Dünya

Fransa’da derin dondurucuda 5 bebek cesedi bulundu

Fransa'da bir evin derin dondurucusunda 5 bebeğin cesedi bulundu

21 Mart 2015 20:05

Fransa’nın Bordeaux kentinin 50 kilometre güneyinde yaklaşık 700 nüfuslu Louchats Köyü’nde Fransız çiftin evinde soğutucuda 5 bebek cesedi bulundu. 13 ile 15 yaşlarında iki kız çocuğu olan 35 yaşındaki anne, 5 bebeğini öldürmekle suçlanıyor.

DHA’da yer alan habere göre, geçtiğimiz Cuma günü 40 yaşındaki baba, eşi ile birlikte oturduğu müstakil evde soğutucu içinde torbaya konulmuş bebek cesedi görünce durumu polise ihbar etti. Polisin evde yaptığı aramada derin dondurucuda saklanmış 4 bebek cesedi daha ortaya çıktı.

İfadesi alınan baba bebek cesetlerinden haberi olmadığını söyledi. Baba durumu öğrenince fenalık geçirdi. Hastaneye kaldırılan iki kız çocuk annesinin ise soruşturması halen devam ediyor.

Louchats Köy sakinleri durumu öğrenince şoke oldu. Köylüler, aileyi yakından tanıdıklarını böylesi korkunç bir cinayet işleneceğine inanamadıklarını söyledi. Kadını hiç hamile olarak görmediklerini anlatan köylüler, talihsiz bebeklerin akıbetini merak ettiklerini anlattı. Bebekleri kendi evinde doğuran annenin bebeklerin doğum esnasında ölüp, ölmediği araştırılıyor.

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