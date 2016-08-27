T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Fransa'da Danıştay'ın haşema kararına karşı çıkan belediyelere uyarı

Fransa\'da Danıştay, \'temel kişisel haklara aykırı\' olduğu gerekçesiyle askıya aldığı haşema yasağını uygulamaya devam eden belediyeler uyarıldı. Avukatlar, haşemayı yasaklayan belediyler hakkında yasal işlem başlatılabileceğini söyledi.

27 Ağustos 2016 15:34

Fransa'da Danıştay'ın haşema (burkini) yasağını askıya almasının ardından 30 belediye başkanına mahkeme kararına uymaları uyarısı yapıldı.

günü askıya aldı.

Ancak bazı belediyeler yasağı uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

Yasağı, yurttaşlık haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye taşıyan insan hakları avukatı ise her bir kenti ayrı ayrı mahkemeye vereceğini ifade etti.

Mahkeme kararına uymayacaklarını belirten kentler arasında Nice, Frejus ve Korsika'nın Sisco köyü de var.

Villeneuve-Loubet Belediye Başkanı Lionnel Luca, mahkeme kararıyla ilgili olarak "Plajlarımızda güler yüzlü, şeriat yasasının dostane bir uygulamasını mı yoksa Fransız Cumhuriyeti'nin kurallarının mı uygulanmasını istediğimize karar vermeliyiz" dedi.

Fransa Başbakanı Manuel Valls da Facebook'tan paylaştığı mesajda yasağa destek çıktı ve haşemaların 'siyasal İslam'ın kamuya açık alanlarda tasdik edilmesi' olduğunu ifade etti.

Danıştay avukatlarından François Molinie, Le Monde gazetesine açıklamasında mahkemeye karşı çıkan bazı belediyelerin yasağı kısa vadede uygulamaya devam edebileceklerini ancak Danıştay kararı uyarınca haklarında yasal işlem başlatılabileceğini kaydetti.

Yasaklarda haşemanın adı geçmiyor ancak plajda topluma ve laiklik prensibine saygı gösterilecek şekilde giyinilmesi gerektiği belirtiliyor.

Yetkililer, özellikle Nice ve Paris saldırılarından sonra toplumda dini kıyafetlere yönelik tepkilerin kaygı verici olduğunu söyledi.

Kamuoyu yoklamaları, Fransız halkının çoğunluğunun yasağa destek verdiğini gösteriyor fakat Fransa ve dünya genelinde haşema yasağıyla ilgili başlayan tartışmada Müslümanların haksız bir şekilde hedef alındıkları yorumları da yapılıyor.

Tartışma, polisin bir plajda haşemalı başörtülü bir kadının kıyafetini çıkarmaya zorladığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla alevlendi.

Danıştay, yasağı askıya aldı ancak yasağın yasal statüsüyle ilgili kararı daha sonraki bir tarihte alacağını kaydetti.

Villeneyve-Loubet'deki yasağı, İslamofobi'yle mücadele derneği CCIF ile beraber mahkemeye veren İnsan Hakları Birliği temsilcisi avukat Patrice Spinosi, kararın 'içtihat oluşturacağını' söyledi ve haşemaları yüzünden para cezası kesilenlerin paralarını geri isteyebileceklerini belirtti.

Danıştay kararından memnuniyet duyduğunu ifade eden CCIF Başkanı Marwan Muhammed "ama sebep olduğu zararı geri döndüremez" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fransa DanıştayAvukatlarDanıştayNice FrejusKorsika SiscoBelediye Başkanı Lionnel LucaFransız CumhuriyetiBaşbakanı Manuel VallsFacebookFrançois Molinie Le MondeNiceParisFransızFransaMüslümanlarınCCIFHakları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24