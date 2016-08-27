Fransa'da Danıştay'ın haşema kararına karşı çıkan belediyelere uyarı

Fransa'da Danıştay'ın haşema (burkini) yasağını askıya almasının ardından 30 belediye başkanına mahkeme kararına uymaları uyarısı yapıldı.

Ancak bazı belediyeler yasağı uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

Yasağı, yurttaşlık haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye taşıyan insan hakları avukatı ise her bir kenti ayrı ayrı mahkemeye vereceğini ifade etti.

Mahkeme kararına uymayacaklarını belirten kentler arasında Nice, Frejus ve Korsika'nın Sisco köyü de var.

Villeneuve-Loubet Belediye Başkanı Lionnel Luca, mahkeme kararıyla ilgili olarak "Plajlarımızda güler yüzlü, şeriat yasasının dostane bir uygulamasını mı yoksa Fransız Cumhuriyeti'nin kurallarının mı uygulanmasını istediğimize karar vermeliyiz" dedi.

Fransa Başbakanı Manuel Valls da Facebook'tan paylaştığı mesajda yasağa destek çıktı ve haşemaların 'siyasal İslam'ın kamuya açık alanlarda tasdik edilmesi' olduğunu ifade etti.

Danıştay avukatlarından François Molinie, Le Monde gazetesine açıklamasında mahkemeye karşı çıkan bazı belediyelerin yasağı kısa vadede uygulamaya devam edebileceklerini ancak Danıştay kararı uyarınca haklarında yasal işlem başlatılabileceğini kaydetti.

Yasaklarda haşemanın adı geçmiyor ancak plajda topluma ve laiklik prensibine saygı gösterilecek şekilde giyinilmesi gerektiği belirtiliyor.

Yetkililer, özellikle Nice ve Paris saldırılarından sonra toplumda dini kıyafetlere yönelik tepkilerin kaygı verici olduğunu söyledi.

Kamuoyu yoklamaları, Fransız halkının çoğunluğunun yasağa destek verdiğini gösteriyor fakat Fransa ve dünya genelinde haşema yasağıyla ilgili başlayan tartışmada Müslümanların haksız bir şekilde hedef alındıkları yorumları da yapılıyor.

Tartışma, polisin bir plajda haşemalı başörtülü bir kadının kıyafetini çıkarmaya zorladığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla alevlendi.

Danıştay, yasağı askıya aldı ancak yasağın yasal statüsüyle ilgili kararı daha sonraki bir tarihte alacağını kaydetti.

Villeneyve-Loubet'deki yasağı, İslamofobi'yle mücadele derneği CCIF ile beraber mahkemeye veren İnsan Hakları Birliği temsilcisi avukat Patrice Spinosi, kararın 'içtihat oluşturacağını' söyledi ve haşemaları yüzünden para cezası kesilenlerin paralarını geri isteyebileceklerini belirtti.

Danıştay kararından memnuniyet duyduğunu ifade eden CCIF Başkanı Marwan Muhammed "ama sebep olduğu zararı geri döndüremez" dedi.