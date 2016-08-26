Fransa'da Danıştay haşema yasağını askıya aldı

Fransa'da, Villeneuve-Loubet ilçesindeki haşema yasağıyla ilgili itirazı değerlendiren Danıştay, özgürlüklere aykırı olduğunu belirterek yasağı askıya aldı.

Bazı sivil toplum örgütleri Akdeniz kıyısında yer alan Villeneuve-Loubet'deki yasağı, yurttaşlık haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle önce bir yerel mahkemeye taşımış, olumsuz cevap alınca temyize götürmüştü.

Danıştay, "yasağın ciddi ve açık olarak, yasadışı bir şekilde, temel hareket etme özgürlüklerini, inanç özgürlüğünü ve bireysel özgürlüğü ihlal ettiğine" karar verdi.

Danıştay'ın bu kararı yasağı uygulayan yaklaşık 30 diğer farklı ilçe açısından teamül oluşturabilecek.

İnsan Hakları Birliği (LDH) adlı sivil toplum örgütü ve İslamafobi ile Mücadele Derneği (CCIF) yasa karşı Nice'teki yerel mahkemede itirazda bulunmuştu. Mahkemenin uygulamayı yasalara uygun bulması ardından LDH kararı temyize taşımıştı.

Yasak, Fransa kamuoyunda büyük bir tartışmaya neden olmuş durumda.

Kamuoyu yoklamalarına göre Fransız vatandaşlarının çoğunluğu yasağın doğru olduğunu savunuyor.

Ifop şirketi tarafından düzenlenen araştırmaya göre Fransız halkının yüzde 64'i yasağı destekliyor.

Fransız kamuoyundaki haşema yasağı tartışması hükümete de sıçramıştı.

Başbakan Manuel Valls, haşemanın 'kadınların köleliği' anlamına geldiğini söylemişti.

Eğitim bakanı Najat Vallaud-Belkacem ise her ne kadar bir feminist olarak haşemayı doğru bulmasa 'yasağın onaylanamaz olduğunu' belirtmişti.

Son olarak 2017 Cumhurbaşkanlığı seçimine adaylığını koyan Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Sarkozy, 'Fransız kimliğine zarar verdiğini' öne sürdüğü tesettür mayo haşemanın tüm ülkede yasaklanması gerektiğini savunmuştu.